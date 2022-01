Baumsterben in Rackwitz nach Trockenheit und Stürmen

Rackwitz

Im Waldstreifen entlang der Loberstraße im Rackwitzer Neubaugebiet sind notwendige Pflegemaßnahmen unübersehbar. Der Baumbestand ist stark geschädigt. Dafür verantwortlich seien vor allem die Trockenheit in den vergangenen Jahren sowie die Sturmtiefs, welche auch hier durchgefegt sind. Pflegemaßnahmen hatte die Gemeinde für Ende 2021 / Anfang dieses Jahres angekündigt. Es sieht aus, als wäre ein Wirbelsturm durch diese Bäume gefegt. Die Spitzen ab, jede Menge gebrochene Stämme und Äste, die kreuz und quer herumliegen wie riesige Mikadostäbe. Ein Großteil der Bäume ist krank. Die Pappeln sind ungefähr 30 Jahre alt und ziemlich mitgenommen, sie wurden angepflanzt, als das Neubaugebiet entstanden ist.

Unansehnlicher Ausblick

Die Anwohner entlang der Loberstraße haben keinen schönen Ausblick mehr in Richtung Neu-Schladitz. Das graue, vernieselte Winterwetter trägt dazu bei. „Das sieht einfach nur schlampig und ungepflegt aus. Hoffentlich macht die Gemeinde bald etwas“, schimpft eine Rackwitzerin (Name ist der Redaktion bekannt) am LVZ-Telefon. Macht sie, wie ein Anruf bei Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) bestätigte.

Bei Frost geht es los

Es gab eine Begehung mit einer Försterin, mit der weitere Maßnahmen besprochen wurden. Die Försterin habe bestätigt, dass dort sehr viel Aufwuchs vorhanden ist, sodass ein Mischwald nachwachsen kann. Da werde sich die Natur behelfen. „Wir warten nun im Idealfall auf Frost, sodass der Boden durch die schwere Technik nicht zu sehr beschädigt wird. Sollte bis Februar kein Frost kommen, müssen wir darauf hoffen, dass die Sonne den Boden halbwegs befahrbar macht“, sagte der Bürgermeister.

Fachfirma beauftragt

Ein Teil der Bäume soll entfernt werden. Das sei schwierig, weil ein Einsatz von Maschinen nur begrenzt möglich sei. Also müsse das Holz mit Äxten und Sägen manuell gerodet werden. Gesunde Bäume sollen erhalten werden, um Tieren weiterhin Lebensraum zu bieten. Ein weiterer Teil wird maschinell mit einer Holzerntemaschine, einem sogenannten Harvester, gefällt. In diesem Bereich können auch Kettensägen zum Einsatz kommen.

Die Gemeinde hat eine Fachfirma beauftragt, die über einen Harvester verfügt. Ein Unternehmen aus Liemehna wird diese Pflegearbeiten durchführen. Schon jetzt bittet die Gemeinde um Verständnis bei eventuell auftretenden Lärmbelastungen.

