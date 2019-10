Baustart: Delitzscher Wasserturm wird ein Hotel

Der stadtbildprägende Wasserturm steht auf der Liste der Delitzscher Kulturdenkmale. Errichtet wurde der Wasserturm im Zusammenhang mit dem Bau eines Wasserwerkes und des Trinkwasserleitungsnetzes der Stadt Anfang des 20. Jahrhunderts. Baubeginn am Turm war im Mai 1903 und bereits am 20. August desselben Jahres ging er als Trinkwasseranlage in Betrieb. Benötigt wurde er einerseits zum Druckausgleich im Netz und als Speicher, denn die von Dampfmaschinen betriebenen Pumpen im alten Wasserwerk liefen nur tagsüber. Deshalb benötigte es im Netz Behälter zum Ausgleich. Dieser zylindrische, 500 Kubikmeter fassende und oben offene Behälter ruht auf der Mauer des 46 Meter hohen Wasserturmes und versorgte alle Teile der Stadt. Die Oberkante des Behälters befindet sich in einer Höhe von 36 Metern. 1982 wurde der Turm auf die Denkmalliste gesetzt. In den 1970er-Jahren wurde sein Dach repariert. Es blieb bis heute die einzige Sanierungsmaßnahme am Bauwerk. Bisher erfolgten lediglich Notsicherungsarbeiten. Als am 28. Juli 1993 das neue Delitzscher Wasserwerk in der Bitterfelder Straße in Dauerbetrieb ging, wurden die alten Wasserwerksanlagen stillgelegt und mit ihnen der Wasserturm, da er nun nicht mehr benötigt wurde. Zwei Jahre nach seiner Stilllegung und Abtrennung vom Netz wurde der Turm verkauft. Danach gab es mehrere Eigentümerwechsel. ts