Leipzig

Staufalle Autobahn 9: Seit dem 24. März wird am Schkeuditzer Kreuz auf der A9 Richtung Berlin gebaut. Deswegen sind aktuell beide Überfahrten auf die A14 gesperrt. Die nächstmögliche Abfahrt ist bei Wiedemar. Doch dort gibt es stockenden Verkehr, denn als Umleitung ist die Strecke ungeeignet. Manche Autofahrerinnen und Autofahrer, die aus Leipzig kommen und nach Halle fahren wollen, wissen sich nicht anders zu helfen, als dort zu wenden.

Umleitung über Kreuz Rippachtal und Halle

Offiziell wird der Verkehr in Richtung Magdeburg über die Abfahrt Halle (A9/B100) geleitet. Wer in Richtung Dresden auf der A14 weiterfahren möchte, soll die A9 bereits am Autobahnkreuz Rippachtal (A9/A38) verlassen. Dort, gut 26 Kilometer vor der eigentlichen Baustelle, geben Schilder und digitale Wegweiser Informationen über die gesperrte Ausfahrt, Verkehrsbehinderungen und alternativen Strecken. „Danach sind entlang der Fahrbahn und auch im Umfeld der Baustelle viele Schilder positioniert. Diese zeigen den Verlauf der Umleitung an. Man muss nur diesen Wegweisern folgen“, so Thorsten Rietbrock, Pressesprecher der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH. Doch mit den blauen Schildern, auf denen nur „U 91“ steht, weiß mangels Erklärung nicht jeder etwas anzufangen.

„U 91“ steht auf den kleinen Schildern, denen Autofahrer folgen müssen, um von Leipzig über die B 100 nach Halle zu kommen. Quelle: Wolfgang Sens

Beschilderung sorgt für Verwirrung

Denn wer erst nach dem Kreuz Rippachtal, zum Beispiel in Großkugel oder Günthersdorf, auf die A9 auffährt, verpasst die großen Informationstafeln zur Sperrung – und somit wichtige Informationen zur Umleitung. Lange Autoschlangen zeigen, dass sich viele Fahrerinnen und Fahrer dazu entscheiden, an der nächsten Ausfahrt in Wiedemar abzufahren und gegebenenfalls umzudrehen. Von dort aus hat man theoretisch den kürzesten Weg zur A14.

Abfahrt bei Wiedemar ist keine gute Alternative

Doch die Ausfahrt ist kurz. Am Ende regelt eine Ampel den Verkehr. Es gibt Rückstau und stockenden Verkehr. „Die Abfahrt in Wiedemar ist unter anderem aufgrund ihrer Kürze nicht optimal“, hebt Rietbrock hervor. „Die Anschlussstelle in Halle kann im Vergleich viel mehr Verkehr aufnehmen. Deswegen ist sie auch die offizielle Umleitungsstrecke. Natürlich kann man aber niemandem verbieten, in Wiedemar runterzufahren.“ Dann müsse man jedoch stockenden oder sogar stehenden Verkehr in Kauf nehmen. Am Freitagnachmittag brauchte man zuletzt etwa acht Minuten, um in Wiedemar von der A9 abzufahren.

Aufmerksam sein beim Fahren

Wer nicht ortskundig ist, verlässt sich auf der Fahrt mitunter auf die Anweisungen seines Navigationssystems oder seiner Karten-App auf dem Handy. Die Behörden seien verpflichtet, Informationen an den Mobilitätsdatenmarktplatz zu vermelden. Deswegen sollten alle aktuellen Navigationssysteme und Kartenanbieter die Baustelle verzeichnet haben und alternative Strecken anbieten, so Rietbrock.

In Kartensystemen wie der von Google ist die Sperrung am Schkeuditzer Kreuz eingezeichnet. Quelle: Wolfgang Sens

Trotzdem rät er davon ab, sich ausschließlich auf Navigationssysteme zu verlassen. Diese würden meistens die kürzesten Routen vorschlagen, ohne dabei die Verkehrskapazitäten zu berücksichtigen. „Deswegen ist es empfehlenswert, beim Fahren aufmerksam zu sein und auch auf die entsprechende Beschilderung zu achten“, empfiehlt er. Änderungen daran sind aktuell nicht geplant – Autofahrer sollten also der „U 91“ folgen, um nicht im Stau zu landen.

Von Fabienne Küchler