Im Gewerbegebiet im Süden von Delitzsch baut sich Pflanzen-Richter für mehrere Millionen Euro ein neues Gartencenter. Auf der Fläche zwischen dem aktuellen Standort und der Bundesstraße 184 ackern die Baufahrzeuge. „Anfang Juni wird mit dem Bau der Gewächshäuser begonnen, Pflasterarbeiten folgen“, erklärt Peter Richter vom gleichnamigen Familienbetrieb, der im westfälischen Bünde ansässig ist. In Delitzsch sollen unter anderem 10 000 Quadratmeter überdachte Fläche und knapp 400 Parkplätze entstehen. Ein etwa baugleiches Center gibt es bereits bei Magdeburg. Auf einen Fertigstellungstermin will sich Peter Richter aber lieber nicht festlegen. Das sei in der heutigen Handwerker-Situation schlicht unmöglich.

Der Umzug dürfte tatsächlich viele Gartenfreunde in der Region freuen. Das Center ist ein Magnet. In Spitzenzeiten drängen sich die Kaufwilligen an Kassen und auf dem Parkplatz. Die dortige Ein- und Ausfahrt ist eine echte Engstelle. Ein vor zwei Jahren errichteter neuer Parkplatz brachte nur wenig Entlastung. Die Zufahrt ist aber geblieben. Zu Stoßzeiten ist es schwer, auf die Fahrbahn zu kommen, besonders natürlich für Linksabbieger. Der beschrankte Bahnübergang in der Nähe sorgt für zusätzliche Stauerscheinungen. „Die Situation war gerade am vergangenen Sonntag unmöglich“, so Peter Richter. „Am Ende parkten 30 Fahrzeuge sogar entlang der Leipziger Straße.“ Tatsächlich gab es Überlegungen, den Standort gänzlich zu verlassen, wenn sich keine geeignete Fläche gefunden hätte. Das neue Gartencenter wird dann die Anbindung an die B 184/S 4 bekommen.

Auch wenn von Gartenbau die Rede ist: Laut Bebauungsplan werden fünf Hektar Boden versiegelt, werden circa 1,5 Hektar Grünflächen beansprucht. Deshalb ist in den Bebauungsplan auch ein Ackerstreifen einbezogen, der weiter südlich liegt. Auf einer 0,7 Hektar großen Fläche soll eine Feldhecke aus regionalen Gehölzen etabliert werden. Das Projekt ist eine der Ausgleichsmaßnahmen. Aktuell ist dort intensiv genutzter Acker. Die Anlage einer solchen Feldhecke könnte Boden aufwerten.

Nachnutzung fürs alte Gelände

Doch was wird aus den alten Gebäuden, aus denen das Gartencenter Richter auszieht? Sie gehören zur Baumschule Selders, die nebenan in Betrieb ist. „Zuerst sind wir froh, dass es uns gelungen ist, die Firma Richter am Standort zu behalten“, erklärt Helmut Selders von der gleichnamigen Firma. Schließlich bleibe damit das Gelände für alle, die sich dort ansiedeln, weiter gut frequentiert und damit attraktiv. Zurzeit gebe es noch keinen festen Nachfolger. Bereit für neue Ansiedlungen sind circa 3000 Quadratmeter Gewächshaus, eine ebenso große überdachte unbeheizte Fläche, die Foliengewächshäuser, und weitere 6500 Quadratmeter Verkaufsfläche im Freiland.

Wohnmobile oder Kletterwände

Fest sei noch nichts, Anfragen Interessierter würden weiterhin entgegengenommen. Aber es gibt bereits Verhandlungs-Gespräche. Da komme ein Hersteller von Wohnmobilen, der dort eine Verkaufsstelle mit Werkstatt einrichten könnte, ebenso in Frage wie eine Freizeitanlage mit Kletterwänden. Innenstadtrelevanter Handel ist an dieser Stelle von der Stadt ausgeschlossen. Auch die Baumschule Selders selbst will sich auf den frei werdenden Flächen erweitern. „Mindestens einen Teil der überdachten Fläche würden wir als Baumschule selber nutzen“, erklärt Helmut Selders.

