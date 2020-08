Krostitz/Hohenossig

Dieser Tage werden die Ferienfreiräume in den Schulen genutzt, um zu bauen und zu renovieren. So auch in Krostitz. Dort ist derzeit aber auch die Erweiterung der Kindertagesstätte in Hohenossig auf der Zielgeraden.

An der Oberschule „Am Leinepark“ laufen in den Ferienwochen brandschutztechnische Maßnahmen, informiert Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU). So werden dort dieser Tage neue Brandschutztüren eingebaut. Außerdem wurde an der funktechnischen Erneuerung der Brandmeldeanlage gearbeitet.

Anzeige

Mehr Schüler

Die Oberschule verzeichnet steigende Schülerzahlen. Deshalb wurde bereits ein Klassenzimmer vom Speisesaal an der Parkseite abgetrennt. Bisher aber nur per Schiebewand. Nun wird eine Wand eingezogen und eine richtige Tür montiert.

Weitere LVZ+ Artikel

Ebenso gehen die Arbeiten zur Erweiterung der Sonnenkäfer-Kindertagesstätte im Ortsteil Hohenossig voran. Ein Nebengebäude wird derzeit um- und ausgebaut. Zu 58 Plätzen sollen nun 18 dazukommen. Der Betrieb der bestehenden Einrichtung läuft indessen ganz normal weiter. Die Kinder können vor allem von ihrem Garten aus etwas von der Baustelle sehen. Rings um die Kita herrscht ebenso Baustellen-Atmosphäre. Fahrzeuge vieler Gewerke stehen Schlange. Betonelemente und Erdhaufen zeigen: Auch die Anlagen vor der Einrichtung werden noch gestaltet.

Durchbruch geschaffen

Außerdem war es am Freitag in der Kita etwas lauter als sonst: Eine Wand wurde aufgestemmt und so der Durchbruch, der die beiden Bereiche verbinden soll, geschaffen. Im Anbau sind die Arbeiten weit vorangekommen: Türrahmen sind eingebaut, Sanitäranlagen gefliest. Aber es bleibt auch nicht mehr viel Zeit, bis zur ersten Septemberwoche, in der der neue Bereich öffnen soll. „Momentan sieht es so aus, dass wir es schaffen“, so Oliver Kläring. Alle Betreuungsverträge, die geschlossen wurden, können damit erfüllt werden.

Von Heike Liesaus