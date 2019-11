Baustreit am Dorfplatz Zschortau

Zschortau

Der Plan, drei Wohnhäuser mit je sechs Wohneinheiten auf einem Grundstück am Dorfplatz Zschortau zu errichten, existiert seit geraumer Zeit. Im Rahmen von Bürgerbeteiligungen wird das Vorhaben seit Beginn öffentlich gemacht. Und seither gibt es Konflikte:

Zwei größere anstelle von drei Häusern

Die unmittelbaren Nachbarn, Stefanie Thierbach und Volker Stein, haben die Lehmscheune auf ihrem Grundstück über mehrere Jahre denkmalgerecht zum Wohnhaus umgebaut. Das Paar bemängelt in einer öffentlichen Stellungnahme an Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) und die Gemeinderäte erneut mehrere Punkte. Unter anderem berücksichtige der Bauträger im Immissionsgutachten ausschließlich den Einfluss auf die Bewohner des Neubaus, nicht aber auf den Bestand und die bisherigen Anlieger. Zudem kritisieren sie, dass die Interessen des Investors höher liegen, als die Verantwortung für das historische Erbe und dass die geplante Bebauung sich nur schwer in die Umgebung einfügt.

Am Dorfplatz in Zschortau wird derzeit der Bau von Mehrfamilienhäusern vorbereitet. Auf dem Grundstück steht bisher noch eine alte Scheune, die abgerissen werden soll (links). Direkt an der Grundstücksgrenze sollen dann Parkplätze entstehen. Quelle: Mathias Schönknecht

Dazu haben Stein und Thierbach Alternativvorschläge erarbeitet und der Gemeinde vorgelegt. Diese sehen beispielsweise nur zwei anstelle von drei Häusern vor, gegebenenfalls mit einer zusätzlichen Etage und dann acht Wohneinheiten. Ein zentraler Parkplatz im südlichen Teilstück des Grundstücks, angrenzend an den des Konsums, würde laut Thierbach und Stein ein harmonischeres Bild erzeugen. Damit könnten weiterhin 16 neue Wohnungen entstehen, die Gemeinde würde jedoch den bisher einseitigen Auswirkungen auf das Nachbargrundstück entgegenwirken. Denn bisher sieht der Plan Parkplätze direkt entlang der westlichen Grundstücksgrenze des Paares vor.

Anliegen richtet sich nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung

Am kommenden Donnerstag soll der Satzungsbeschluss gefasst werden. Auf Anfrage antwortet Schwalbe, dass er dem Gemeinderat in seiner Abwägung nicht vorgreifen wolle. Die Bedenken der benachbarten Eigentümer seien bekannt, werden in diesen Prozess einfließen und mit einem Beschluss entsprechend untersetzt, erklärt Schwalbe. Der Gemeinderat habe sich bereits mehrfach zum Vorhaben bekannt. Die Kommune sei zudem durch den Regionalplan Leipzig-Westsachen dazu angehalten, mit Ressourcen wie dem Schutzgut Boden sorgsam umzugehen. „Daher soll die Innenentwicklung dem Außenbereich vorgehen“, erklärt Schwalbe. Der Ortskern sei an dieser Stelle mehrheitlich durch zwei bis drei Vollgeschosse und Nutzungen wie Wohnen, Pension und Geschäften des täglichen Bedarfs geprägt. Darüber hinaus sei die Gemeinde mit ihrer Nähe zu Leipzig in der regionalen Verantwortung, geeigneten Wohnraum vorzuhalten. Weiterhin werde mit dem Vorhaben ein jahrelang brachliegendes Grundstück mit all seinen Begleiterscheinungen wie Müllablagerungen beseitigt.

Der Alternativvorschlag für die Bebauung am Dorfplatz Zschortau sieht zwei anstelle von drei Wohnhäusern (Bildmitte) und einen zentralen Parkplatz angrenzend an den des Konsums vor. Quelle: Volker Stein

„Uns ist bewusst, dass mit diesem Alternativvorschlag eine erneute öffentliche Beteiligung und auch zusätzliche Bearbeitungskosten auf den Investor zukommen“, erklären Thierbach und Stein. Sie seien nicht gegen eine Bebauung, nur die geplante Variante sei unbefriedigend.

Von Mathias Schönknecht