Bauverzögerungen bei Kita-Projekten in Delitzsch

Delitzsch

Manchmal macht der Plan nicht das, was er soll. Bei aktuellen Bauprojekten der Stadt Delitzsch jedenfalls ist er nicht zu halten, es kommt immer wieder zu Verzögerungen und späteren Fertigstellungsterminen.

Hort Loberaue noch im Bau

Prominentestes Beispiel ist der neue Hort Loberaue im Delitzscher Nordwesten, in dem bis zu 300 Kinder in städtischer Trägerschaft betreut werden sollen. Geplanter Betriebsstart sollte ursprünglich am ersten Tag nach den Sommerferien, also noch im August sein. Doch noch immer ist der Hort nicht bezogen. Auch der angepasste Eröffnungstermin im Oktober kann nicht mehr erfüllt werden. Das Gebäude soll nun bis 8. November fertiggestellt werden. Danach folgen noch der Umzug und die Einrichtung der Möbel, es stehen Restleistungen an Außenanlagen wie Zaun und Spielgeräte aus.

Umplanung für den Rettungsweg im Brandfall

Hintergrund der Bau-Verzögerungen ist vor allem der zweite Rettungsweg. Während die ersten Planungen noch von einem zweiten Rettungsweg im Gebäude ausgingen, musste dann während des Baus festgestellt werden, dass dieser Weg im Gebäude erhebliche statische Probleme und Mehrkosten bedeuten würde. Es wurde umdisponiert und ein Anbau gewählt. Die Stadtverwaltung hatte dann schnell in Sachen Bauverzögerung vorgesorgt. Die Hortbetreuung ist mit einer Zwischenlösung gesichert, die Kinder werden in der nahen Grundschule am Rosenweg betreut. Dabei wird das nicht einmal als Nachteil empfunden. Lehrer und Erzieher berichten, dass dies ein gutes Kennenlernen und Zusammenarbeiten auf kürzesten Wegen ermöglicht und gerade für den Start des Projekts „Großhort“ ein Vorteil ist.

Insgesamt werden im neuen Hort Loberaue 15 Personen beschäftigt, davon 13 Erzieher. Sie werden zudem in einem Hort arbeiten, der auch Modellcharakter in Sachen Umwelt aufweisen soll: Es werden Außenspielgeräte angeschafft, die mit Recycling-Kunststoff gefertigt sind. Allein für die Innen- und Außenausstattung des neuen Horts investiert die Stadt insgesamt 400 000 Euro, 80 000 davon fließen in diese Außenspielgeräte. Die Firma gibt auf diese Geräte 15 Jahre Garantie, womit sich laut Stadt die Anschaffungskosten gegenüber pflegeaufwendigen Spielgeräten aus Holz amortisieren sollen.

Regenbogen-Kita wird saniert

Kleinere Verzögerungen am Bau gibt es auch bei der Kita Regenbogen, ebenfalls im Delitzscher Norden. Dort befindet sich die Sanierung im zweiten Bauabschnitt, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2020 vorgesehen. Angedacht war mal Ende des ersten Quartals. Der Kindergarten wird bei laufendem Betrieb saniert. Das läuft so, dass immer ein Abschnitt saniert und in den beiden anderen der Kita-Betrieb stattfindet. Die besonders lärm- und schmutzintensiven Arbeiten sollen nach Möglichkeit erst nach Kita-Schluss oder am Sonnabend stattfinden.

Es warten weitere Aufgaben auf die Baufachleute der Stadt Delitzsch. In der Kita Bummi beginnt am 4. November der Umbau von Hort- zu Krippenplätzen, der bis März 2020 abgeschlossen werden soll. Insgesamt schafft die Stadt so mehr Betreuungsplätze.

Von Christine Jacob