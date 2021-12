Beerendorf

Im Delitzscher Ortsteil Beerendorf haben unbekannte Täter am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, einen Jagdhochstand angezündet. Der Hochstand lag auf einem Pkw-Anhänger. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurden zudem die Reifen an dem Pkw zerstochen.

900 Euro Sachschaden

Der Jagdpächter konnte den entstandenen Vollbrand selbstständig löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von LVZ