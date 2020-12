Beerendorf

Die Landfrauen in Beerendorf entdeckten im Corona-Jahr 2020 neue Wege. „So gab es nicht nur das kurze, von Abstand geprägte Gespräch über den Gartenzaun, sondern auch das Kontakthalten und den Informationsaustausch über Whatsapp“, berichtet die Vorsitzende Hannelore Krausch. Plötzliche wurden auch Seminare und Workshops online ausprobiert. Die Pandemie habe jedoch Defizite ins Licht gerückt: die nutzbaren Räume, die Ausstattung, die zur Verfügung stehende Technik, und die unterschiedlichen Fähigkeiten damit umzugehen. Da gebe es Ansatzpunkte für die weitere Arbeit. Heißt: Auch die Beerendorfer Landfrauen wollen digitaler werden.

Insgesamt wurden jedenfalls die Pläne, die noch am Jahresanfang geschmiedet wurden, gründlich über den Haufen geworfen. Immerhin konnte im Sommer die Radtour stattfinden. Aber auch beim Getreideernten und Erntekranzbinden waren die Hygieneregeln ständige Begleiter. In einer reduzierten Form konnte der „Wettbewerb um die schönste Erntekrone und den schönsten Erntekranz Sachsens“ ausgetragen werden. In der Dresdener Kreuzkirche wurden die Arbeiten präsentiert. Da waren die Beerendorferinnen doppelt erfolgreich. Für die Erntekrone gab es den zweiten Preis von der Jury und den Publikumspreis.

Von Heikel Liesaus