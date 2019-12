Beethoven kommt nach Delitzsch

Volker Lauckner im Klanggewölbe des Delitzscher Schlosskellers: Wie in 500 weiteren privaten Wohnzimmern, in Ladenlokalen, Vereinsräumen und Foyers, in Clubs in ganz Deutschland findet hier ein Konzert in Ankündigung auf das Beethoven-Jahr 2020 statt. Quelle: Wolfgang Sens