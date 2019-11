Krostitz

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 2 nahe Krostitz wurde am späten Sonntagnachmittag eine 35 Jahre alte Autofahrerin verletzt. Die Frau war mit einem Ford aus Richtung Leipzig kommend in Richtung Krostitz unterwegs, als sie beim Durchfahren einer Rechtskurve ins Schleudern und auf die linke Fahrbahnseite geriet, teilte die Polizei mit. Sie versuchte gegenzulenken und verlor dabei die Kontrolle über den Pkw. Daraufhin fuhr sie gegen einen Baum. Die 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von lvz