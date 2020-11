Bei Neubau der Artur-Becker in Delitzsch ist Geduld gefragt

Delitzsch

Es kommt ab 2021 mit kleinen Schritten Bewegung in den Fall Artur-Becker-Oberschule im Delitzscher Osten. Doch Schüler, Lehrer und Anwohner werden weiterhin Geduld brauchen und mit einem in die Jahre gekommenen Zweckbau leben müssen.

Neubau wahrscheinlich

Sehr wahrscheinlich wird es einen Neubau der Schule geben. Doch wann? Das lässt sich nicht genau festlegen. Zunächst einmal ist nur klar: 2021 soll es an die vertiefenden Betrachtungen und Planungen gehen. Es muss eine Grundlagen- und Bedarfsplanung geben, bei der auch Fragen wie künftige Schülerzahl, vor allem aber auch die immer wieder kritisierte Parkplatzproblematik und die konkreten Anforderungen an die Turnhalle eine Rolle spielen. Was man fachmännisch als Leistungsphase 0 bezeichnet, heißt: Das Projekt ist noch am Anfang, steckt umgangssprachlich in den Kinderschuhen.

Projekt auf der Liste

Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung betrachtet den Fall so, dass die Schule am besten neu zu bauen wäre. Das hieße sehr wahrscheinlich: Neubau des Schulgebäudes auf dem Gelände, Umzug dort hinein, Abriss des alten Schulgebäudes und dann Neubau der Sporthalle nach dem gleichen Muster. In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt ist das Projekt grundsätzlich auch – immer wieder – vermerkt.

Erst das Bad

Dabei muss auch bewusst sein, dass nicht zwei große Bauprojekte gleichzeitig machbar sind. Zunächst einmal steht für Delitzsch die Neuausrichtung des Badstandorts in der Elberitzstraße auf der Agenda, dort soll bekanntlich das bestehende Freibad saniert und um eine Schwimmhalle ergänzt werden. Vor 2024 wäre dort kein Anbaden. Und damit wäre auch vor 2025 wohl kein Baubeginn an der Oberschule. Bad und Schule sind Bestandteil eines Fördergebietes.

