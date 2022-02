Bei Notfall in Nordsachsen: Wer hilft unter welcher Nummer?

Nordsachsen

Ob Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Katastrophenschutz. Immer wieder gehen unter 110 und 112 Anrufe ein, die dort eigentlich nichts zu suchen haben und so am Ende das System überlasten. Damit Menschen in Not nicht unnötig warten müssen, sollte man tatsächlich nur in echten Notsituationen die Notrufnummern wählen. Wer den Notruf wählt, obwohl keine Notsituation vorliegt, der blockiert unnötig Kapazitäten und macht sich eventuell sogar strafbar, wenn er das aus Spaß tut.

Welche Nummer führt zu wem?

Grundsätzlich: Mit der 110 alarmiert man die Polizei – im Falle eines Verbrechens ist am besten diese Nummer zu wählen. Mit der 112 werden Feuerwehr und Rettungsdienste kontaktiert – bei einem Brand, Unfall oder anderen medizinischen Notfällen ist diese Nummer zu wählen. Die 112 sollte zur Sicherheit auch dann gewählt werden, wenn noch unklar ist, ob der Zustand eines Verletzten lebensbedrohlich ist oder werden könnte.

Egal wo in Deutschland man die Nummern wählt, man kommt bei der zuständigen Leitstelle heraus, auch beim Mobilfunk funktioniert dieses automatische System und es kann ein Notruf abgesetzt werden, der natürlich kostenfrei ist. Zwischen 110- und 112-Leitstelle wird vermittelt, falls man vor Schreck die falsche Nummer gewählt haben sollte. Die 112 gilt europaweit.

Die 112-Notrufe, die auf dem Gebiet des Landkreises Nordsachsen bei Notfällen abgesetzt werden, laufen automatisch bei der Integrierten Rettungsleitstelle Leipzig ein, die Einheiten der Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Notärzte und des Katastrophenschutzes im Landkreis Nordsachsen alarmiert und steuert. Es ist daher auch nicht angezeigt, sich über deren Diensttelefone an örtliche Freiwillige Feuerwehren oder deren Wehrleitungen zu wenden.

Notaufnahmen sind für Notfälle. Für viele andere medizinischen Belange gibt es andere Anlaufstellen. Quelle: Andrè Kempner

Wann ist es ein Notfall?

Genauso wenig wie ein eingewachsener Fußnagel ein Grund ist sich selbst in die Notaufnahme einzuliefern, ist die Leitstelle auch keine „Nummer gegen Kummer“. Hat man also beispielsweise ein medizinisches Problem, das nicht akut zu behandeln ist – hier die 116 117 anrufen –, oder braucht einen Krankentransport, so sollte man sich besser an andere Nummern als die 112 wenden. Zwar wird auch ein Krankentransport über die Leitstelle gesteuert, allerdings ist dafür die Rufnummer 0341 19222 zu wählen.

Falls die Arztpraxis des Vertrauens geschlossen ist, aber man ärztliche Hilfe in einem dringenden, jedoch nicht lebensbedrohlichen Fall wie etwa Hexenschuss, Migräne-Attacke, akute Harnwegsinfekten und anderem braucht, vermittelt der ärztliche Bereitschaftsdienst – zu erreichen ist dieser unter genannter 116 117. Der Bereitschaftsdienst ist laut Landratsamt Nordsachsen Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 7 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 7 Uhr und Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztags zu erreichen – also immer dann, wenn Arztpraxen in der Regel geschlossen sind.

Also: Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen die 112, bei nicht lebensbedrohlichen Krankheiten oder Verletzungen, die zwar nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, aber noch etwas Geduld ermöglichen, die 116 117.

In mehreren Krankenhäusern im Landkreis befinden sich auch sogenannte Portalpraxen des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes. In Delitzsch beispielsweise hat diese Mittwoch und Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet sowie an Samstag, Sonntag und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Auch hier hilft ein Arzt bei nicht lebensbedrohenden Erkrankungen.

Bei Bränden ist die Feuerwehr unter 112 zu alarmieren. Quelle: Feuerwehr

Hilft die 112 bei allem?

Ein weiteres Beispiel, bei dem auf Notrufe eher verzichtet werden sollte: Wenn bei einem Sturm ein Baum auf das eigene Gewächshaus oder Gartenhäuschen fällt, dabei aber keine Person zu Schaden kommt und auch keine weitere Gefahr zu erwarten ist, ist dies kein Fall für die Feuerwehr beziehungsweise die 112. Gerade bei Unwetterlagen werden die Leitstellen oft überlastet, weil zu viele Menschen dort mit solchen im großen Ganzen gesehenen Bagatellen anrufen. Die Aufgaben der Feuerwehr umfassen Retten, Löschen, Bergen, Schützen. Die Feuerwehr ist kein Dienstleister, Pannenhelfer, Hausmeisterservice oder Reparaturbetrieb.

Einsatzkräfte leisten zwar auch Hilfe, indem zum Beispiel Wasser aus Kellern gepumpt wird, aber nur dann, wenn es so viel ist, dass es die Betroffenen alleine nicht schaffen können – die Feuerwehr wischt aber keine Keller trocken oder räumt den Garten für einen auf, nachdem ein Sturm übers Land gefegt ist. Salopp formuliert: Kracht der Baum aufs Gewächshaus und sonst nix, muss man das alleine regeln – liegt eine Person drunter, unbedingt 112 rufen.

Nach starken Regenfällen hat die Feuerwehr oft mit Überflutungsschäden zu tun – aber nicht jeder ist auch ihre Aufgabe. Quelle: Feuerwehr Delitzsch

Die 112 ist für akute, möglicherweise sogar lebensbedrohliche Notfälle reserviert. Das Spektrum dabei reicht von Unfällen mit schweren Verletzungen über Brände bis zu medizinischen Notlagen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, allergische Schocks beziehungsweise deren Anzeichen und vieles mehr. Die 112 sollte zur Sicherheit auch dann gewählt werden, wenn noch nicht abzuschätzen ist, ob der Zustand eines Verletzten lebensbedrohlich ist oder werden könnte – zum Beispiel bei einem Autounfall.

Was muss ich beim Anrufen beachten?

Trotz dieser Notfallsituation gilt es zunächst einmal die Ruhe zu bewahren. Hat man den Notruf gewählt und ist in Kontakt mit dem Leitstellendisponenten, sollte man den Fragen und Anweisungen genau folgen, denn die Expertinnen und Experten müssen auf Basis der Schilderungen entscheiden, was und wie zu alarmieren ist. Es ist daher wichtig, das Anliegen beziehungsweise den Notfall klar und deutlich zu formulieren, ruhig und sachlich zu bleiben.

Wichtig ist zudem, den eigenen Namen und den Ort des Geschehens zu nennen – den Ort so genau wie möglich mit Daten wie Straßenname, Hausnummer, Stockwerk oder auch Autobahnabschnitt und Straßenabschnitt oder Bahnabschnitt (am Rande solcher Strecken finden sich stets Hinweise). Kann man den Ort nicht genau benennen, sollte man ihn möglichst genau beschreiben – mit möglichst prägnanten Merkmalen.

Für das Telefonat mit der Leitstelle gelten 5 W: Wo ist etwas geschehen? Was genau ist geschehen? Wie viele Personen sind betroffen? Welche Art von Notfall/Verletzung liegt vor und Warten auf Rückfragen. Je genauer man die Lage schildern kann, desto besser. Und: Die Leitstelle beendet das Gespräch, nicht man selbst.

Notärzte helfen Patientinnen und Patienten in akuten und lebensbedrohlichen Fällen. Quelle: Boris Roessler/dpa

Was ist Notruf-Missbrauch?

Üble Späße mit dem Notrufen sind nicht erlaubt. Das Strafgesetzbuch stellt Notruf-Missbrauch unter Strafe, wenn jemand wissentlich und absichtlich den Notruf missbraucht. Prinzipiell gilt, dass der Notruf-Missbrauch zivilrechtliche Konsequenzen haben kann und zum Beispiel die Kosten dafür übernommen werden müssen, wenn es dadurch zum Einsatz kommt – ruft man aus Jux und Dollerei die Feuerwehr, muss man das Anrücken auch bezahlen. Übrigens wird die Nummer beim Wählen des Notrufes immer in der Leitstelle angezeigt! Auch wenn die Nummer bei normalen Anrufen „unterdrückt“ wird, die Leitstelle kann sie sehen.

Wer aber nach bestem Wissen und Gewissen anruft, weil er für sich eine Wahrnehmung macht, die er für einen Notfall hält, braucht sich keine Sorgen zu machen. Zum Beispiel kann man eine dunkle Wolke über einem Feld durchaus für eine Rauchwolke halten und am Ende stellt sich heraus, dass es nur aufgewirbelter Staub bei Erntearbeiten war. Dies ist kein Missbrauch, sondern eine Fehleinschätzung, die passieren kann. Das stellt niemand unter Strafe und auch die Einsatzkosten muss man nicht übernehmen.

Wer nur aus Jux und Dollerei das Ausrücken der Feuerwehr provoziert und den Notruf missbraucht, der kann dafür belangt werden. Quelle: Wolfgang Sens

Polizei-Notruf: 110

Feuerwehr-Notruf: 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Nummer gegen Kummer: 116 111

Von Christine Jacob