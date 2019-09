Benndorf mit besonderer Aktion im Feuerwehr-Magazin

Delitzsch/Benndorf

„Ein ganzes Dorf sagt Danke“. Unter dieser Schlagzeile wird der Delitzscher Ortsteil Benndorf gerade ein Begriff auch über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Im aktuellen Feuerwehr-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Feuerwehr und Brandschutz im deutschsprachigen Europa, läuft eine dreiseitige Reportage über jene Dankeschönveranstaltung, die das Dorf vor wenigen Wochen auf die Beine gestellt hatte.

Redaktion wird aufmerksam

Nach dem schweren Brand in der Nacht zum 27. Mai, als wegen Brandstiftung etwa 20 000 Kubikmeter Dämmstoffe in Flammen aufgingen und teils wie ein Inferno erschienen, wollten Ortschaftsrat und Eigentümergemeinschaft der am nächsten am Brandherd gelegen Häuser es nicht bei Dankesworten belassen, sondern organisierten ein kleines Fest zu Ehren all der Ehrenamtlichen, die Benndorf in dieser Nacht vor Schlimmerem bewahrten.

Es gab ein gemütliches Beisammensein, kleine Geschenke und viele Lobesworte von Dorfbewohnern. Solch ein Dankeschön in Form einer eigens auf die Beine gestellten Veranstaltung sei außergewöhnlich, befand die Redaktion des Feuerwehr-Magazins und gab eine Recherche dazu in Auftrag. In der Reportage kommen Feuerwehrleute, Dorfbewohner und Ortschaftsrat zu Wort.

Das Magazin erscheint monatlich, in der aktuellen September-Ausgabe ist das Benndorfer Dankeschön ab Seite 22 Thema. Das Magazin ist für 5.50 Euro im Zeitschriftenhandel erhältlich.

