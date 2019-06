Benndorf/Delitzsch

Manche von ihnen hatten schon ihre Taschen gepackt und wollten ihre Häuser aus Angst vor den Flammen verlassen. Die Nacht des 27. Mai bleibt den Benndorfern in lebhafter und beängstigender Erinnerung. Auf einer Lagerfläche unmittelbar an der Grenze zum Dorf war es zum Brand von Dämmstoffen gekommen. Das gegen 0.30 Uhr gemeldete Feuer glich auch nach Aussage erfahrener Feuerwehrleute einem Inferno. Schätzungen zufolge haben etwa 20 000 Kubikmeter Dämmstoffe gebrannt, die Flammen schlugen etliche Meter in den Nachthimmel, die Hitze war so enorm, dass der Beton der Lagerfläche zerstört wurde. Knapp 200 Einsatzkräfte aus der ganzen Region kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen, verhinderten ein Übergreifen auf die Häuser des Dorfes. Bis weit in den Folgetag hatten die Ehrenamtlichen mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten zu tun. Dafür wollen sich die Benndorfer nun bedanken.

Benndorfer voller Respekt

„Viele Bürger haben uns Ortschaftsräte angesprochen und ihren Dank ausgedrückt“, berichtet Ortsvorsteher Torsten Köppen (Freie Wählergemeinschaft). Leider aber würden Einsätze der Feuerwehr viel zu oft als eine normale Sache eingeordnet, welche mit einem pauschalen Dank ausreichend gewürdigt ist. Dieser Einsatz habe deutlich gezeigt, dass dem nicht so ist. Mit einem einfachen Dank wollen es Benndorf und die Eigentümergemeinschaft Quellengrund, deren Häuser als erstes von den Flammen betroffen gewesen wären, nicht abtun. Daher gibt es in wenigen Wochen eine große Dankesveranstaltung. „Vielen aus der Ortschaft ist klar, dass die Einsatzkräfte in dieser Nacht einen super ehrenamtlichen Job gemacht und uns vor Schlimmeren bewahrt haben“, so Köppen, „und es ist klar, dass das kein normaler Einsatz war.“

Ermittlungen dauern an

Unterdessen sind die Ermittlungen noch immer nicht abgeschlossen, die Arbeiten gestalten sich aufgrund der Schwere des Brandes schwierig. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Schaden soll in die Millionen Euro gehen.

Von Christine Jacob