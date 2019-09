Benndorf sorgt sich um gute Aussicht

Benndorf

Im Ortschaftsrat Benndorf blickt man gerne über den Tellerrand hinaus. Schon seit längerem sorgt sich die Gemeinde um die Aussichtsplattform am Neuhäuser See. Das kleine Aussichtstürmchen ist momentan gesperrt und nicht im besten Zustand. Es gibt Beschädigungen an der Holzkonstruktion, so musste auch die Treppe wegen Beschädigungen gesperrt werden. Der Ortschaftsrat plädiert für eine Sanierung oder gar Neuerrichtung der Plattform. Immerhin, so die Argumentation, sei dies einer der wenigen touristischen Anziehungspunkte in der direkten Umgebung des Delitzscher Ortsteils.

Delitzsch zuständig?

Die Aussichtsplattform sei ein gutes Aushängeschild. Ein guter und schöner Gedanke. Nur umsetzen helfen will den scheinbar so niemand. Die Stadt sieht den Landkreis als verantwortlich. Der wiederum verweist auf die Stadt zurück. Und auch der Bergbausanierer LMBV, der die Plattform vor Jahrzehnten mal errichtet hat, ist nicht mehr für sie zuständig. Den kleinen Turm habe man schon vor fast 20 Jahren der Gemeinde übertragen.

Im Grunde sei auch der Ortschaftsrat nicht zuständig, rätselt der Oberbürgermeister, warum das Gremium ein Problem daraus mache. Man müsse auch hinterfragen, welche Funktion genau diese Plattform habe, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und ob sie wirklich von so großer Bedeutung sei. „Man kann nicht alle Probleme vergesellschaften“, warnt das Stadtoberhaupt. Nicht alles müsse auf Kosten der Allgemeinheit geregelt werden, vielleicht könne im Falle des Aussichtstürmchens auch ein bürgerschaftliches Engagement helfen, appelliert Wilde.

Lebensraum für Tiere

Momentan ist die Treppe ohnehin Heimat eines Hornissennestes und daher vorerst unantastbar, so die Stadtverwaltung. Lohnenswert ist die Aussicht allemal: Der See befindet sich wie der Paupitzscher See und der Ludwigsee auf dem ehemaligen Gelände der Tagebaue Holzweißig. Mit 155 Hektar Fläche und 18,2 Millionen Kubikmeter Volumen ist der Neuhauser zugleich der größte der drei Seen, die durch natürlichen Grundwasseraufgang entstanden sind. Er ist ein Lebensraum für seltene Vögel.

Von Christine Jacob