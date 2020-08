Benndorf

Benndorf, der nördliche Ortsteil von Delitzsch, ist umgeben vom Kiessandtagebau, dem Neuhäuser See, der großen Kreisstadt und der Unteroffizierschule des Heeres. Nach der Kommunalwahl im Vorjahr habe sich der Ortschaftsrat vorgenommen, das Dorf in der laufenden Legislaturperiode aktiver zu gestalten, erklärt Ortsvorsteher Mario Rüger (FWG). Dazu gehöre das Netzwerk mit Anliegern wie beispielsweise Gewerbetreibenden und der Bundeswehr dichter zu spannen. Letztere war in der jüngsten Sitzung als erstes zu Gast.

Bundeswehr investiert über 100 Millionen

Jürgen Baron von Bistram, der stellvertretende Kommandeur der Unteroffizierschule des Heeres (USH) bezeichnete das Treffen als Gespräch mit dem „Nachbar“. Und dieser wolle sich in den kommenden acht Jahren noch einmal massiv erweitern. Für über 105 Millionen Euro sollen neue Wohneinheiten, Lehrgebäude und Dienstzimmer für Ausbilder entstehen. Dazu bedarf es auch einer Vergrößerung der Truppenküche. Ebenso sei notwendig, dass Grundvoraussetzungen wie Wasserleitungen erneuert werden müssen. Es gebe keine Ambitionen den Standort herunterzufahren oder zu schließen. „Eher das Gegenteil“, sagte von Bistram, die „Kaserne wächst“.

Bedeutend, nicht nur für den Ortsteil

Die anfallenden Arbeiten sollen, soweit möglich, auch von regionalen Firmen realisiert werden. Ohnehin sei die Bundeswehr neben dem Faktor, einer der größten Arbeitgeber in der Umgebung zu sein, auch für die Wirtschaft bedeutend. Allein der Umsatz, den die knapp 5300 Lehrgangsteilnehmer, die jährlich an der USH ausgebildet werden, den Händlern verschaffen, sei nicht zu unterschätzen. Sollte der Standort irgendwann geschlossen werden, würde es die Stadt deutlich zu spüren bekommen, ordnete Rüger die Dimensionen ein.

In der kommenden Sitzung des Ortschaftsrates soll die Stadtverwaltung Delitzsch eingeladen werden.

