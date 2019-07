Delitzsch

Das Bergfest beim neuen Delitzscher Abendmarkt naht: Am 18. Juli findet der dritte von insgesamt fünf dieser Märkte in diesem Jahr statt.

Delitzscher Händler gut dabei

„Die Delitzscher haben die zwei ersten Abendmärkte offen und dankbar angenommen“, schätzt Organisator Christian Maurer ein, der mit dem Abendmarkt zur Belebung der Stadt beigetragen hat. Er sieht trotzdem noch Potenzial, immerhin könne man auf dem Markt am Donnerstagabend seinen kompletten Wochenendeinkauf erledigen. „Wir haben hier in Delitzsch ein Experiment gewagt, dessen Ausgang wir erst nach dem letzten Abendmarkt im September einschätzen können. Dass die Händler bereit sind, sich darauf einzulassen, ist sehr hoch anzuerkennen“, lobt Christian Maurer. Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Back- und Milchwaren werden angeboten. Neben den klassischen Frischwaren gibt es typische Haushaltwaren, wie Korbwaren, Geschirr, außerdem Marmeladen und Pflanzen. Bei der nächsten Auflage am 18. Juli wird zudem eine Wachtelfarm ihre Produkte auf dem Marktplatz feilbieten.

Noch zwei Termine

Die nächsten Termine sind am 22. August und 19. September jeweils von 16 bis 21 Uhr. Die Märkte werden auch wieder die Möglichkeit zur Verschnaufpause und zum Feierabendgetränk bieten. Die Abendmärkte stehen unter dem Stichwort „delitziös“, der Genussoffensive der Stadt Delitzsch.

Von lvz