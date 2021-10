Wölkau

Wie im Märchen steht er da, der Schlossherr mit dem gewinnenden Lächeln. Es ist nicht sein erstes, es ist nicht sein einziges Schloss, sagt er. Bernd Ehret hat mit seiner Skyland Gruppe, zuständig für Projektentwicklung, Baumanagement, Vermarktung und Verkauf, nach eigenen Angaben schon über 200 denkmalgeschützte Objekte saniert. Aktuell in Arbeit ist zum Beispiel die Hakeburg in Kleinmachnow südlich von Berlin. „Bei jedem Bauvorhaben haben sie 30 Gewerke, so oder so, groß oder klein“, macht der 1974 geborene Franke deutlich, dass er mit all seiner Erfahrung keine Scheu vor einem Projekt wie dem Schloss Wölkau haben müsse.

Skyland-CEO und Schlossherr Bernd Ehret gewährt Einblicke ins Barockschloss Wölkau, das viele Jahre nicht betreten werden durfte und nun zu einer Pflegeeinrichtung werden soll.

22,5 Hektar Arbeit

Es ist immerhin keine Kleinigkeit. Es gilt eine Gesamtfläche von 22,5 Hektar und einer Nettogeschossfläche innerhalb des Gebäudes von rund 12 000 Quadratmetern aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Schloss Wölkau, die größte Schlossanlage in Nordsachsen. Über Jahrzehnte stand die Vierflügelanlage leer. Es waren Jahre des Verfalls, Jahre der unterlassenen Instandhaltung. Der Seitenflügel ist gesperrt, das Dach zum Teil eingestürzt, noch wäre es zu gefährlich diesen Teil der Anlage zu betreten. „Leider drohte das Schloss immer weiter zu verfallen. Wir sind deshalb sehr froh, dass wir jetzt unsere jahrelange Expertise bei der Wiederbelebung außergewöhnlicher historischer Gebäude einbringen können“, sagt der Skyland-Chef. Es geht um die Rettung des Schlosses, sagen die Menschen in Wölkau. Diesmal klappt es, glauben sie. Auch wenn der Schlossherr auf dem Immobilien- und Kapitalmarkt natürlich nicht nur Freunde hat, für Wölkau ist er die große Hoffnung.

Am Südflügel ist ein Gerüst gestellt. Quelle: Wolfgang Sens

„Das ist schon ein großes Projekt“, staunt Maurice Ehret, der Sohn des Schlossherren. Der 20-Jährige ist Azubi bei Skyland und sieht das neue Projekt an diesem sonnigen Herbstmorgen gerade das erste Mal. Neulich erst war er in Kleinmachnow, das burgähnliche Anwesen würde vermutlich ein paar Mal ins Schloss-Ensemble mit den vielen Hektar Land passen. Während aus der Hakeburg, dem einstigen Gästehaus der DDR, bis Herbst 2023 lediglich 18 hochwertige Eigentumswohnungen werden sollen, ist das Schloss-Projekt um einiges größer.

Um die 300 Menschen sollen mal im Schloss leben. Quelle: Wolfgang Sens

250 neue Appartments

„Es werden zirka 250 Appartments entstehen“, erzählt Bernd Ehret über Schloss Wölkau. Die Skyland Gruppe entwickelt, baut und vermarktet Immobilien deutschland- und europaweit. Auf dem Schlossgelände in Wölkau sollen Pflegeapartments mit gehobener Ausstattung entstehen sowie die Einrichtung einer Tagespflege erfolgen. Etwa 300 Leute werden im sanierten Schloss leben können. Neue Arbeitsplätze werden damit geschaffen. Noch hat man sich nicht für einen Betreiber der Pflege entschieden. Die Endverhandlungen laufen aber schon. Jedes Appartment ist ein Investitionsstück und Investierende, die nun Geld mit den Eigentumswohnungen verdienen können, haben später die Chance, sie bei Eigenbedarf für sich zu nutzen, wenn sie das entsprechende Alter erreicht haben. „Wir versuchen die Miete nicht ausufern zu lassen, das wird kein Luxuspflegeheim“, sagt Bernd Ehret.

Stuck ist an vielen Stellen noch gut erhalten, doch ansonsten hat der Leerstand dem Bau arg zugesetzt. Quelle: Wolfgang Sens

Doch bis es so weit ist, ist viel zu tun. Die Investitionssumme für Schloss Wölkau beträgt nach Unternehmensangaben über 40 Millionen Euro. „Wir kalkulieren es wie einen Neubau und wir haben 18 Monate Sanierung veranschlagt“, erläutert Bernd Ehret. Gegen Ende 2024 könnte das Projekt fertig sein, eventuell aber auch erst Anfang 2025 – das hänge von den Behörden ab, betont er. Der Bauvorbescheid sei aber schon da und bald könne es losgehen. Auch das Thema Denkmalschutz ist für ihn „kein Ding“, man habe bei anderen Projekten auch immer gute Kompromisse finden können. Ehret geht es um die Werthaltigkeit, betont er.

Auch im Inneren des Gemäuers ist in den vergangenen Jahren viel gesichert worden. Quelle: Wolfgang Sens

Leerstand mit Folgen

Dem Vorbesitzer, der IKS Holding, und Ehrets ersten Maßnahmen gedankt, sieht es im Schloss weniger verheerend aus als man nach Jahren des Leerstands befürchten musste. Der Putz bröckelt zwar, doch viel vom alten Stuck ist noch sichtbar. Die meisten Fensterscheiben sind tatsächlich noch intakt, es eröffnet sich ein weiter Blick über den Wölkauer Park. Sicherungsarbeiten haben in den vergangenen drei Jahren – 2018 kaufte IKS und verkaufte 2020 an Skyland – ausreichend stattgefunden. Ein Gerüst zieht sich am alten Gemäuer entlang. Gemälde sind eingelagert worden, weitere werden folgen. Nur wenig Vandalismus ist zu sehen, nur hier und da ist mal eine Wand mit kleineren Graffiti beschmiert. Das sei in Kleinmachnow zum Beispiel anders, da habe mehr Vandalismus stattgefunden, berichtet Maurice Ehret.

Der große Saal soll der Allgemeinheit zugänglich bleiben und zum Beispiel für Veranstaltungen gemietet werden können. Quelle: Wolfgang Sens

Für den Schönwölkauer Ortsteil könnte neben den neuen Arbeitsplätzen auch weitere positive Entwicklung an dem Bauvorhaben hängen. Eine Arztpraxis habe Interesse an einem Nebengelass gezeigt, erzählt Bernd Ehret. An der Gulaschkanone, die jeden Tag auf dem Vorplatz der Gaststätte gegenüber steht, freut man sich, dass jetzt bald die Bauarbeiten beginnen und das noch mehr hungrige Gäste bedeutet. Der ausgedehnte Schlosspark soll der Öffentlichkeit auch weiterhin zugänglich bleiben und auch den historischen Saal will Skyland nicht nur als Gemeinschaftssaal für die Pflegeeinrichtung nutzen. „Wir werden hier auch Fremdvermietungen möglich machen, dann könnte man hier zum Beispiel seine Traumhochzeit feiern“, sagt Bernd Ehret. Es wäre wohl wie im Märchen.

Wechselvolle Geschichte An der Stelle des heutigen Schlosses stand ursprünglich ein Rittergut, es wurde um 1350 erstmals erwähnt. Nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg blieb das Rittergut lange ungenutzt, bis es 1659 der kursächsische Rittmeister Christoph Vitzthum von Eckstädt erwarb und ein neues Herrenhaus bauen ließ. Seine abschließende Gestalt mit aufwendigen hochbarocken Formen erhielt der Bau zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter Reichsgraf Friedrich Vitzthum von Eckstädt. Häufiger Gast des Schlosses war um diese Zeit der Dichter Christian Fürchtegott Gellert. Als Gut Schönwölkau blieb das Ensemble bis zur Enteignung 1945 im Besitz der Grafen Vitzthum von Eckstädt. In der DDR-Zeit erfolgten immer wieder Restaurierungen, das Schloss wurde vom Volkseigenen Gut (VEG) Wölkau genutzt. 1998 erwarb eine private Gesellschaft von Investoren, darunter Stardirigent Justus Frantz, das Anwesen, um hier ein Kulturzentrum einzurichten. Aus den Plänen wurde über Jahrzehnte nichts. Es heißt, wichtige Investoren seien bei den Anschlägen am 11. September 2001 ums Leben gekommen. Es gab angeblich immer wieder Kaufinteressenten, doch erst 2018 schlug tatsächlich mit der IKS Holding ein Unternehmen zu. IKS kümmerte sich um erste Notsicherungen und Bauarbeiten. Ende 2020 verkaufte man an Skyland. 2021 ging CEO Bernd Ehret mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit, bis Ende 2024 eine Pflegeeinrichtung aus dem Schloss zu machen.

Von Christine Jacob