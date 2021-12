Zschortau

Die Gemeinde Rackwitz hat eine Einigung mit dem Unternehmen erzielt, das für die Deckenheizung in der Turnhalle Zschortau verantwortlich ist. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Ende April 2020 hatte sich in der Schulturnhalle an der Lindenstraße ein 100 Kilogramm schwerer Strang der Heizung von der Decke gelöst und war auf den Parkettboden gestürzt. Dabei war erheblicher Sachschaden entstanden.

Anwaltskanzlei empfiehlt Vergleich anzunehmen

Wie Schwalbe bereits vor gut eineinhalb Jahren erklärte, werden die Kosten für die Arbeiten am Parkett und den Rohrleitungen von der Versicherung getragen. Dabei handelte es sich um einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Regulierung des Heizkörperschadens habe jedoch erst nach der Erstellung eines Gutachtens erfolgen können.

Laut Schwalbe belaufe sich der nichtversicherte Teil auf circa 11 000 Euro. Die Summe sei bei der zuständigen Firma geltend gemacht worden. In einem Vergleich habe das Unternehmen 8000 Euro plus die Anwaltskosten von 1000 Euro vorgeschlagen. Die von der Gemeindeverwaltung beauftragte Anwaltskanzlei habe empfohlen, das Angebot anzunehmen. Bei einer weiteren Klage könne es passieren, dass der Vergleich schlechter werde, erklärte Schwalbe.

Keine Verletzten – Halle war gesperrt

Der Grund für den Absturz sei laut Verwaltung mit Unterstützung eines Statistikers gefunden und die Konstruktion umgebaut worden. Verletzt wurde im Vorjahr niemand, denn die Halle war zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Wochen gesperrt.

Von Mathias Schönknecht