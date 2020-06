Beschlossen: Bröckelndes Delitzscher Freibad bleibt zu

Delitzsch

Nun ist es vom Stadtrat mehrheitlich beschlossen: Der Badebetrieb des Delitzscher Freibades Elberitzmühle wird vorübergehend eingestellt. Das alte Bad ist nicht wirtschaftlich zu reparieren. Das neue Projekt kann nicht so schnell aufgebaut werden. Die Stadt hatte sich im Februar ebenso mehrheitlich von der Idee verabschiedet, ein Schwimmbad mit Halle und Außenpool an der Sachsenstraße neu zu bauen. Stattdessen soll das Elberitzbad um- und ausgebaut werden.

Bad-Shuttle nach Bad Düben

Deshalb soll für die Sommerferien ein Busshuttle in eines der Bäder in der Umgebung fahren. Die Schladitzer Bucht als Ziel wurde verworfen, weil es dort nicht immer Schwimmmeister vor Ort gibt. Das neue Natursportbad in Bad Düben wird angesteuert. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Delitzscher Einlass bekommen, größer. Das Bad kann 600 Gäste aufnehmen, das in Landsberg nur 200, Roitzsch 400.

Familien sollen auf die bestehende ÖPNV-Verbindungen in die Umgebung aufmerksam gemacht werden. Außerdem soll das Shuttle nach Bad Düben von der Stadt finanziert werden und zweimal kostenlos pendeln.

Das Natursportbad in Bad Düben wurde im Mai eröffnet. Quelle: Wolfgang Sens

SPD reagiert mit Kritik

Die SPD-Fraktion hält weiter am Schwimmbad Sachsenstraße fest. So reagierte Stadtrat Rüdiger Kleinke nach dem Ratsbeschluss mit einer Pressemitteilung: „Nun ist es amtlich. Auch im nächsten Jahr bleibt das Freibad geschlossen. Und auch wenn OBM Wilde es als spekulativ bezeichnet, muss man wohl davon ausgehen, dass auch 2022 und 2023 die Delitzscher in der Gluthitze auf dem Trockenen bleiben.“ Die SPD habe im Februar darauf hingewiesen, dass ein Neubau am alten Standort zur langen Schließzeit führt. Kritik geht auch in Richtung der Bürgerinitiative Schwimmen in Delitzsch: „Die Entscheidung für den an sich ungeeigneten Standort Elberitzmühle ging maßgeblich auf deren Wirken zurück“, so Kleinke.

Bad-Schäden zu hoch

In der Begründung zum Schließ-Beschluss hatte die Stadtverwaltung indessen darauf verwiesen, dass schon 2017 entschieden wurde, das Freibad nur solang zu betreiben, wie die Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen wirtschaftlich vertretbar sind. Und damals waren die Mehrheiten noch auf Seiten des Schwimmbades an der Sachsenstraße. Für 2020 belief sich die Kostenschätzung nun auf knapp 100 000 Euro. Ein Gutachter prognostizierte noch höhere Schäden, die im laufenden Betrieb eintreten und ihn beeinträchtigen könnten. Um die Situation zu verdeutlichen, hatte es auch einen Vorort-Termin mit Stadträten und den Schwimm-Bürgerinitiativen gegeben.

Von Heike Liesaus