„Besser leben in Delitzsch“ nimmt nun Radtest auf

Delitzsch

Angefangen haben sie in erster Linie mit einer Anbaugemeinschaft, nun streben die Mitglieder der Initiative „Besser leben in Delitzsch“ weitere Ziele an, um die Lebensqualität in Delitzsch weiter zu verbessern.

Initiative checkt Radfahr-Delitzsch

Neben einer Naturkarte hat die wachsende Initiative nun auch ein umfangreiches Angebot zum Thema Radfahren auf der Homepage http://besser-leben.in/delitzsch/ erstellt. „Beurteilt werden die Radfahrmöglichkeiten auch aus Sicht von Familien, die mit ihren Kindern unterwegs sind“, erklärt Thomas Stremlow von der Initiative den Hintergrund der interaktiven Radfahrkarte. Die Website soll einen breiten Überblick über verkehrstechnische gute Radfahrlösungen, über Schwachstellen und Gefahrenstellen bieten. Der nächste Schritt ist es, die Karte wirklich interaktiv zu machen, weshalb es die Mitwirkung der Delitzscher braucht, die sich einbringen und ihre Erfahrungen weitergeben können.

Delitzsch hat Potenzial in Sachen Radfahren

Aus Sicht der „Besser leben in Delitzsch“-Mitstreiter, die diverse Routen radelnd unter die Lupe genommen haben, sind die Radfahrmöglichkeiten im Delitzscher Zentrum zumindest schon als gut zu beurteilen, was sich auch mit dem Urteil des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC deckt. Bei den analysierten Fahrradstrecken handelt es sich laut Stremlow nicht um „Behördenwege“, also Wege die von Amts wegen vorgesehen sind, sondern um Wege, die tatsächlich benutzt werden und auch von den Routenplanern vorgeschlagen werden.

Anspruch war, eine Strecke wirklich rund um Delitzsch zu finden, die sich für eine Familientour mit dem Fahrrad eignet. Dies gestaltet sich aus Sicht der Initiative jedoch gerade im Westen schwierig. Auch die Naherholungsgebiete Werbeliner See und Goitzsche haben aus Sicht des Tests durch die Initiative sehr gute Radfahrmöglichkeiten. „Verbesserungswürdig sind jedoch die Zufahrten in diese Naherholungsgebiete mit dem Fahrrad“, betont Thomas Stremlow. Und auch im Delitzscher Umland seien die Radfahrmöglichkeiten schlecht.

Indem man Schwachstellen aufzeigt und Vorschläge macht, soll eine Verbesserung der Situation erreicht werden. Das Projekt soll weiter betrieben und mit Feedback von außen vorangebracht werden, dazu sind die Delitzscher aufgerufen, tatsächlich in die Interaktion zu treten.

Von Christine Jacob