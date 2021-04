„Best of Kess“ will Familien begeistern und die Kleinsten glücklich machen

Lissa

Opa Rudy aus Lissa stand auch hier Pate. Schließlich ist das Leipziger Musik-Label „Rudy Would Like It“, das im Wiedemarer Ortsteil ansässig ist, nach ihm benannt. Und dort wurde nun die neue CD „Best of Kess“ herausgegeben. Conny Kanik hat dafür die besten Songs ihrer Kinderfigur Kess zusammengestellt. Kess ist sportlich, hat eine tolle Stimme, schwarze Lockenmähne, eine bunte Kullerkette um den Hals und eine Sonnenbrille mit gelben Gläsern auf der Nase. Und Kess bringt gute Laune, kann trösten, Mut machen, Abenteuer bestehen.

Lesen Sie auch:

Second Radio sendet digital und regional

Rudy würde es mögen: Lissaer Label vereint Bewegung und Musik

Das Cover des aktuellen Werks kommt mit jubiläumsgoldigem Konfetti daher, denn Kess ist bereits seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit ihren Freunden Tommy und Herrn Zimmermann auf den kleinen bis riesigen Bühnen Deutschlands unterwegs. Mission der „Abenteuer mit Kess“: Familien begeistern, Lächeln in Gesichter zaubern und vor allem die Kleinsten glücklich machen. Der heute zwölfjährige Sohn ist mit Kess aufgewachsen. Beim „Ich bin ich“-Song singt sogar seine ganze Klasse mit.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitmach-Konzerte und Kindermusicals haben etwas von riesengroßen Kindergeburtstagen, die derzeit nicht stattfinden. Die kleinen Fans schicken manchmal Nachrichten und Bilder: „Wir vermissen Kess.“ Immerhin kommt sie per CD nach Hause, mit Liedern die Conny Kanik in Lissa, im Spreewald und in Leipzig geschrieben hat. Für die Aufnahmen hat sie mit Musikern aus Dresden und vom Bodensee zusammengearbeitet. Da macht sauer im „Zitronen-Lied“ lustig, entern die „Tanzpiraten“ die Disco, tobt der „Monstertanz“, der ebenso zu den neuen Songs gehört wie „Immer diese Eltern“. Außerdem ist Kess einmal monatlich mit einer Themensendung bei SecondRadio zu Gast. Die Sendung vom Sonnabend, bei der die CD vorgestellt wurde, ist dort ebenso wie vorausgegangene per Podcast nachzuhören.

Info online auf www.kess-kinderprogramm.de

Von Heike Liesaus