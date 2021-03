Bester Elektronik-Azubi des Kammerbezirks Leipzig arbeitet in Krostitz

Krostitz

Dicke Kabel führen in den Schaltschrank hinein. Für die Installation der feinen Verteilung über diverse Schaltelemente ist Martin Rosenberg mit seinen Kollegen zuständig. In seinem Metier ist er der beste Auszubildende des Jahrgangs im Kammerbezirk Leipzig: Er hat die Prüfungen für den Gesellenbrief als Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, mit Bravour bestanden. Aktuell arbeitet er auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Krostitz. In der Gemeinde ist auch der Ausbildungsbetrieb Steffen Richter Elektroanlagen ansässig.

Lesen Sie auch:

Mehr Abiturienten unter Sachsens Handwerk-Azubis

DGB warnt: Viele Azubis könnten durch die Prüfung fallen

Mehr als 400 neue Handwerksgesellen im Kammerbezirk Leipzig

Breit aufgestellt

Was da so im Schaltschrank ansässig ist, sieht kompliziert aus. „Ist aber nicht so schlimm“, erklärt Martin Rosenberg. Im Unterschied zum Elektriker sind die Bauteile der Elektroniker etwas kleiner, es gibt mehr Daten- und Computertechnik. Etwas Programmierfähigkeit ist gefragt. Das Stichwort der Zeit lautet Smarthome. „Die Firma ist da breit aufgestellt. Wir machen Wohnungsinstallationen bis zur Industriemontage. Es fallen auch kleine Sachen wie Reparaturen an.“ Der 30-Jährige mag diese Abwechslung, die der Beruf bietet. Er hat schon vorab einiges ausprobiert: Nach dem Abi ging’s zum Archäologiestudium. Das stellte sich als zu kunstlastig heraus, das anschließende Physikstudium wiederum als zu theoretisch. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass er beim Bauingenieurstudium am Fach Statik scheiterte. „Es hat mich alles weiter gebracht. Klar, hätte es auch eine Abkürzung geben können.“ Das Vorpraktikum, das der einstige Südleipziger bereits in der Krostitzer Firma absolvierte, war aber auf beiden Seiten in guter Erinnerung geblieben. Dank Abitur konnte er aber ein Jahr Ausbildungszeit überspringen. Und nun der Bestabschluss.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Froh über den Auszubildenden

Der wiederum überraschte Steffen Richter nicht so sehr: „Er hatte die Voraussetzungen. Eine gute Aufnahmefähigkeit.“ Und er war natürlich froh über den Auszubildenden, der inzwischen fester Mitarbeiter ist. Denn in den vergangenen zwei Jahren gab es keine Bewerbungen mehr. Die aktuellen Azubi lernen im kommenden Jahr aus. Sonst gab es immer drei bis vier im Betrieb.

Krisenfester Beruf

Martin Rosenberg kann den Beruf jedem empfehlen, der etwas Spaß an Technik hat und der sich auch mal körperlich fordern will. „Und ich habe jetzt in der Coronazeit festgestellt, wie krisenfest der Beruf ist. Alles was von anderen zu hören ist, dass sie nur noch von zu Hause aus arbeiten, dass sie nicht mehr herumkommen. Das gibt es hier nicht. Auf den Baustellen läuft alles relativ normal.“

Von Heike Liesaus