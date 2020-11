Delitzsch

Eine traurige Nachricht gibt es aus dem Tiergarten Delitzsch. Die 18-jährige Alpakastute Jule ist vergiftet worden. Das hat eine Obduktion ergeben, teilt der Tiergarten mit.

Besucher achten nicht auf Hinweise

Die Alpakastute war bereits im letzten Monat eines Morgens tot in ihrem Stall aufgefunden worden. Das beliebte Tier galt als sehr zutraulich und verfressen. Und das sei ihr nun zum Verhängnis geworden. Immer wieder wurde sie von Besuchern mit diversen Dingen gefüttert, obwohl der Tiergarten davor immer schon warnte. Es gibt viele Warnschilder im ganzen Tiergarten, die darauf hinweisen, dass man die Tiere nicht zu füttern hat. Viele Besucher, Kinder und Erwachsene, halten sich leider nicht daran. Da werden Brotreste, Entenfutter, Grünzeug, Gummibärchen und sonstiges verfüttert. Dabei sollte klar sein, dass ein Tiergartenbewohner keinen Hunger leidet.

Eicheln vergiften

Zum Tod der Alpakastute führte die massive Fütterung mit Eicheln, das hat die Untersuchung belegt. „Unser wirklich zahmes, braves und für uns sehr wertvolles Alpaka musste also sterben, damit ein paar wenige Besucher kostenlos die Befriedigung erfahren konnten, sie zu füttern“, teilt das Tiergartenteam mit.

Bitte nicht füttern!

So bleibt der dringende Appell, die Tiere in Zoos nicht zu füttern, sie sind ausreichend mit Futter und Wasser versorgt. Das verbliebene Alpaka steht jetzt mit der verbliebenen alten Eseldame zusammen. Alpaka-Zuzug war bereits vor dem Ableben der Stute für März 2021 geplant, doch so lange soll die verbliebene Alpakadame nicht allein bleiben. Der Förderverein des Tiergartens bittet daher um Spenden, um die Anschaffung eines Partnertieres zu finanzieren. Alpakas kosten mehrere tausend Euro.

Von cj