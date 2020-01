Delitzsch

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt nun die Polizei in Delitzsch. Zu dem Vorfall kam es in der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr. Wie die Polizei berichtete, waren die Beamten zunächst ausgerückt, weil eine männliche Person auf der Eilenburger Straße in Richtung Roßplatz lief und vier Mülltonnen umwarf. Als die Beamten vor Ort erschienen, konnten sie zwar den Randalierer nicht mehr antreffen, allerdings entdeckten sie in der Stadt weitere Spuren der Zerstörung: In der Dübener Straße stellten die Polizisten einen 40 mal 40 Zentimeter großen Betonklotz auf der Fahrbahn fest sowie am Nordplatz ein aus der Verankerung gerissenes Verkehrszeichen.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem beziehungsweise den unbekannten Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon: 034202/66-100) zu melden.

Von lvz