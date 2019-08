Delitzsch

Am 7. August, gegen 14 Uhr, war ein 56-Jähriger nahe eines Einkaufsmarktes in der Delitzscher Otto-von Guericke-Straße von zwei Männern angesprochen worden, die sich bald als Betrüger entpuppten und ihn um eine stattliche Summe Bargeld und wertvolle Münzen bringen sollten. An diesem Mittwoch überhäuften die beiden Männer den 56-Jährigen mit „Geschenken“ und erbaten im Gegenzug etwas Bargeld zum Tanken. Er wollte 50 Euro überreichen, die Betrüger wollten mehr, fuhren gemeinsam zur Wohnung des 56-Jährigen. Kaum am Zielort angekommen, entnahm der Beschenkte seinem Safe einen mittleren dreistelligen Geldbetrag und überreichte ihn an die unbekannten Männer, welche daraufhin wegfuhren.

Den Safe leergeräumt

Schon am nächsten Tag, dem Donnerstag, suchte ihn der kräftige Mann mit einer Frau auf, welche er als seine Schwester vorstellte. Er erbat noch mehr Geld, woraufhin der 56-Jährige seinen beinahe an Null angrenzenden Kontostand vorzeigte. Daraufhin schlugen die Dame und der Herr einen Anruf bei seinem Kreditinstitut vor, der einen Kreditantrag zum Ziel hatte. Der 56-Jährige setzte den Vorschlag in die Tat um. Dann bat die Frau, dass der Delitzscher nochmals seinen Safe öffnen möge, in welchem noch weiteres Bargeld lagerte. Die Frau entnahm die verbliebenen mehreren hundert Euro.

Münzsammlung auch mitgenommen

Der Komplize der Frau erwähnte, dass er Münzen sammeln würde. Daraufhin legte der 56-Jährige sein Album vor. Nun äußerte die Frau an der Echtheit der Münzen Zweifel und schlug vor, diese zu prüfen, wofür sie aber die Münzen mitnehmen müsste. Gesagt, getan. Zu guter Letzt fuhr der 56-Jährige an dem Tag noch zum Bankautomaten, hob sein letztes Geld ab und überreichte es dem Pärchen. Mit Barem in vierstelliger Höhe verschwanden die Betrüger.

Seither bestand nur noch telefonischer Kontakt, in welchem deutlich gemacht wurde, dass er die Summe von mehreren Tausend Euro, die er in den nächsten Tagen aufgrund eines Kredits bei der von der Frau vorgeschlagenen Bank erhalten werde, nach vereinbarten Termin an das Duo übergeben solle. Bisher ist das nicht geschehen. Auch wurde die angesprochene Münzensammlung bisher nicht zurückgebracht. Der 56-Jährigen wandte sich an die Polizei.

Täterbeschreibung

Haupttäter: mitteleuropäischer Typ, blasse Hautfarbe, 185 cm groß, 115 kg schwer, dicke Gestalt, kurze, dünner werdende Haare. Fahrer: mitteleuropäischer Typ, spitzer, schwarzer Bart, bei dem der Halsbereich ausrasiert war, schwarze glatte, schulterlange Haare. Die Frau beschrieb das Opfer folgendermaßen: 170 cm groß, kurze braune Haare, auf der linken oder rechten Seite des Nasenflügels einen kleinen Leberfleck, schlanke Gestalt, sprach akzentfreies Deutsch, mitteleuropäischer Typ, gepflegte Hände und trug goldene Ringe an den Fingern, trug einen dunkelbraunen Rock und eine Bluse, braune Schuhe.

Nun ermittelt die Kripo wegen Betruges und warnt eindringlich vor den erfinderischen, skrupellosen Machenschaften dreister Betrüger, die vor nichts zurückschrecken.

Von lvz