Delitzsch

Sie habe gewonnen, teilte eine Anruferin einer Seniorin in Delitzsch mit – und wollte doch nur ihr Geld. Wie die Polizei berichtete, meldete sich am Montag gegen 11 Uhr eine unbekannte Frau per Telefon bei der 88-jährigen Delitzscherin und verkündete, die Seniorin habe bei einer Auslosung einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag gewonnen. Für die Zustellung des Geldes solle sie aber 800 Euro zahlen. Die 88-Jährige allerdings konnte sich nicht erinnern, je an einer Auslosung teilgenommen zu haben, witterte den Betrug und rief ihre Enkelin an. Im Anschluss informierte sie dann auch noch die Polizei, die nun wegen versuchten Betruges ermittelt.

Von lvz