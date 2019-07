Rackwitz

Gleich mehrere sogenannte Enkeltrick-Fälle registrierte die Polizei am Mittwoch in der Region Leipzig. Auch in Nordsachsen wollten die Betrüger abkassieren. So klingelte gegen 12.15 Uhr bei einer 81 Jahre alten Frau in Rackwitz das Telefon. Die Anruferin gab vor, die Enkelin der Seniorin zu sein und forderte sofort Geld. 56 000 Euro wollte sie überwiesen haben. Doch die 81-Jährige war auf der Hut. Sie legte auf und alarmierte die Polizei. Die ermittelt nun wegen Betrugs – im Rackwitzer Fall ebenso wie in sechs weiteren Fällen in der Region Leipzig, die an diesem Tag der Polizei gemeldet wurden.

