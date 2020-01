Betrug per Telefon in Krostitzer Supermarkt

Krostitz

Mit einem ungewöhnlichen Trick haben Betrüger in einem Supermarkt in Krostitz abkassiert. Wie die Polizei berichtete, hatte eine Frau am Dienstagabend, gegen 18.50 Uhr, bei einer Kassiererin angerufen und sich als Kollegin ausgegeben. Die Anruferin suggerierte der 40-jährigen Supermarkt-Mitarbeiterin, dass sämtliche Gutschein-Rubbelkarten aus dem Sortiment zu nehmen seien. Dabei brillierte die Anruferin mit internem und technischem Wissen, was ihre Legende gegenüber der Kassiererin sehr glaubhaft erscheinen ließ.

Zu spät stutzig geworden

Um die Karten aus dem Sortiment zu nehmen, müsse die Kassiererin aber die Karten erst aktivieren, erläuterte die Anruferin weiter. Danach sollte die Mitarbeiterin noch den freigerubbelten Code zweier Karten übermitteln.

Nachdem die 40-Jährige die weitere beschriebene Vorgehensweise in Frage stellte, wurde die Anruferin nervös und hektisch, woraufhin auch die Mitarbeiterin stutzig wurde. Als das Gespräch schließlich beendet wurde, keimte in ihr der Gedanke auf, dass sie einen Fehler begangen haben könnte. Sogleich versuchte sie den Hilfsdienst zu erreichen, um die Codes der Karten sperren zu lassen – was jedoch nicht mehr möglich war. Der Schaden in Höhe von 1000 Euro war bereits eingetreten.

Von lvz