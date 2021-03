Bibo-Chefin: „Den typischen Delitzscher Leser gibt es nicht“

Delitzsch

Im Juni verliert die Stadtbibliothek Delitzsch ihre Leiterin. Anett Hacker wird die neue Leiterin der Bibliothek in Oschatz. Im Interview blickt die 40-Jährige zurück auf die Zeit in Delitzsch.

Frage: Fünf Jahre haben Sie jetzt die Stadtbibliothek Delitzsch geleitet …

Antwort: … auf den Tag genau übrigens. Dann ist es fünf Jahre her, dass ich hier angefangen habe. Das ist Zufall. Ich gehe zum 30. Juni und habe am 1. Juli 2016 angefangen.

Wie sind Sie damals darauf gekommen, sich in Delitzsch um den Leitungsposten zu bewerben? Ihr Wohnort Dahlen ist ja weit weg …

Wir Bibliothekare sind ja gut vernetzt und meine Vorgängerin Regina Kittelmann hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier durch ihren Ruhestand der Posten frei wird. Ich fand Delitzsch auch ganz spannend. Zuvor war ich in der Kinderbibliothek Riesa, was auch ganz toll war – aber „nur“ Kinderbibliothek war mir dann doch nicht genug und ich wollte mehr.

Der Kinderbereich hier in Delitzsch ist dank Ihnen ganz schnell umgestaltet worden bis hin zur eigenen Etage unterm Dach. War das gleich Ihr erster großer Plan?

Ja, das war es tatsächlich. Man macht sich ja immer erst ein Bild, wenn man irgendwo neu anfängt und das war mir als erstes aufgefallen, dass es noch keinen komplett eigenen richtigen Bereich nur für Kinder gab. Schon aufgrund der Nutzerzahlen hätte er deutlich größer sein können und müssen. Also haben wir im Team überlegt, was wir tun können und kamen drauf, dass unterm Dach die einzige Chance war, diesen komplett eigenen Bereich umzusetzen – natürlich unter der Voraussetzung, dass der Bereich auch noch als Lese- und Veranstaltungssaal zur Verfügung steht.

Wie viele Kinder zählen denn zu den Nutzern der Bibliothek?

Wir haben knapp 600 Kinder bis 12 bei etwa 1200 aktiven Nutzern. Wobei die tatsächliche Nutzerzahl nicht ganz einfach zu benennen ist, denn oft werden Karten ja auch mehrfach genutzt.

Ist der Kinder-Anteil gestiegen? Unter Ihrer Leitung waren Kinder ja speziell im Fokus, auch mit vielen Veranstaltungen nur für die Kleinen …

Der Anteil der Kinder und die Nutzungszahlen sind tatsächlich gestiegen. Sicherlich hat das was mit diesen Veranstaltungen im Kinderbereich zu tun. Ein gutes Angebot ist nun mal die beste Eigenwerbung.

Die pure Nachwuchsförderung also?

Natürlich. Wir wollen ja, dass die Menschen weiter lesen und da ist es sinnvoll bei den Kleinen anzusetzen. Wenn sie früh Bibliotheksnutzer sind und lesen, bleiben sie insgesamt häufig auch als erwachsene Leser erhalten.

Wenn man sich die Erwachsenen anschaut: Was zeichnet da den typischen Delitzscher Leser aus?

Den typischen Delitzscher Leser gibt es so nicht. Tatsächlich stellt sich da ein Querschnitt des Medienmarktes insgesamt dar. Es werden auch hier Krimis total gerne gelesen, auch historische Romane kommen sehr gut an. Aber das ist derzeit überall so. Der Delitzscher Leser ist modern aufgestellt und interessiert an aktuellen Themen. Aber ein typisches Delitzscher Nutzerverhalten gibt es so nicht.

Dagegen spricht man durchaus von einem typisch Delitzscher Kulturverhalten. Corona ausgeklammert natürlich fällt Veranstaltern immer wieder auf, dass es schwer ist, den Delitzscher hinterm Ofen hervor zu locken. Ist das auch bei Veranstaltungen in der Bibliothek aufgefallen?

Das hat man insofern gemerkt, dass wir nie vorhersagen konnten, welches Thema gut funktionieren und wie viele Gäste locken wird. Oft hat es uns selbst überrascht. So haben wir beispielsweise Krimilesungen angeboten, die nicht so toll besucht waren. Aber da können ja viele Faktoren eine Rolle spielen, das kann ja am Wetter liegen. In der Summe ist unser Angebot gut angenommen worden.

Letztes Jahr gab es ja coronabedingt nicht viele Veranstaltungen. Wie hat sich Corona sonst bemerkbar gemacht?

Kindermedien im Hinblick auf das häusliche Lernen waren gefragter. Ansonsten gab es eine leichte Steigerung bei den Ausleihen, wenn man bedenkt, dass auch unser Haus teilweise komplett geschlossen sein musste und gar nichts ging.

Zur Person Anett Hacker ist 40 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann und einem bald zehn Jahre alten Sohn in Dahlen. Ab dem Sommer wird sie die Bibliothek in Oschatz leiten und freut sich unter anderem auf einen kürzeren Arbeitsweg. Bis sie den Leitungsposten in Delitzsch übernahm, war sie die Vize-Chefin in der Kinder- und Jugendbibliothek Riesa. Die Leseförderung liegt ihr besonders am Herzen.

Von der totalen Schließung der Bibliothek ging es zeitweise ja auch mal mit auf fünf Leute begrenzten Zugang und maximal 15 Minuten Zeit, was der klassischen Leseratte nicht genug ist. Jetzt aktuell gibt es nur die Möglichkeit, sich etwas am Abholfenster zu holen. Wie wird das angenommen?

Das wirklich richtig in der Bibliothek sein, vermissen tatsächlich alle. Jedenfalls wird uns das ganz häufig gespiegelt, dass die Leute uns und das Stöbern in der Bibliothek vermissen. Ganz dankbar angenommen wird unser Fenster mit unserer Auswahl. Viele wissen auch ganz genau, was sie wollen und bestellen es sich vor. Dafür ist unser Online-Katalog bestens geeignet. Onleihe ist gut gefragt.

Sie gehen also tatsächlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge?

Man hat sich hier etwas aufgebaut. Und alle Kollegen hier sind mit Leidenschaft Bibliothekare. Das alles lässt man nicht leichtfertig zurück. Oschatz ist aber in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich werde nicht mehr so einen weiten Arbeitsweg haben, sondern kann mit dem Fahrrad statt dem Auto fahren.

Diese eine Stunde Anfahrt mit dem Auto wurde ja gut von Ihnen genutzt, um Hörbücher zu hören. Gab es in dieser Zeit ein Hörbuch, für das Sie noch eine Runde um die Stadt gefahren wären?

Oh. Das ist schwer zu sagen. Da war so viel dabei. Ich hätte mal Buch führen müssen, wie viele Hörbücher ich in der Zeit geschafft habe. Ich fahre ja pro Woche mindestens zehn Stunden Auto, da kommt also was zusammen. Woran ich mich gerne erinnere ist ein Buch, was ich so nicht gelesen hätte – „Das Ende der Paraden“ hätte ich als historischen Roman rund um den englischen Adel nicht lesen wollen, aber es hat mich als Hörbuch über die Zeit des Ersten Weltkriegs sehr gefesselt.

Was für ein Buch liegt jetzt gerade auf dem Nachttisch?

Im Moment zwei Bücher. Ich lese ja häufig mehrere Sachen gleichzeitig. Aktuell den historischen Roman „Der Friedhof der Unschuldigen“, den wir hier in der Bibliothek auch schon ganz lange im Bestand haben und der mich einfach mal interessiert hat. Und ich lese aus Neugier den Krimi „Die Augen der Finsternis“, von dem es hieß, der Autor Dean Koontz hätte damit Corona vorausgesagt – das konnte ich jetzt übrigens so noch nicht herauslesen. Übrigens kann man aber auch als Bibliothekar nicht alles lesen, dafür gibt es einfach jährlich zu viele Neuerscheinungen. Das schafft man unmöglich. Wir können gar nicht jedes Buch kennen.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger?

Dass sie oder er hier das Umfeld vorfindet, was für denjenigen ideal ist. Ich denke wir haben hier eine gute Situation geschaffen, auf der man gut aufbauen kann. Wir sind technisch auf einem guten Stand und haben schon viel für die Zukunft vorbereitet. Und: Die Leser sind alle nett!

Von Christine Jacob