Schkeuditz

Zum dritten Mal findet am Sonntag am Haynaer Strand der Tag der Schkeuditzer Vereine statt. Am westlichen Ufer des Schladitzer Sees können sich alle Vereine der Stadt vorstellen und ihre Angebote präsentieren. Zudem wird – nach einem Jahr Pause – das Musical „Oliver Twist“ wieder aufgeführt.

Oliver Twist am Freitag und Sonnabend

Es zieht wieder Kultur ein auf der Bühne am Biedermeierstrand. Die ersten Konzerte haben bereits stattgefunden, nun steht am 6. und 7. August, jeweils ab 20 Uhr, das Musical „Oliver Twist“ auf dem Programm. Die Aufführung ist ein Publikumsmagnet, im vergangenen Jahr konnte sie jedoch coronabedingt nicht stattfinden.

Vereinstag am Sonntag

Zudem präsentieren sich die Schkeuditzer Vereine am Sonntag auf der Bühne und am Strand. Um 15.30 Uhr schließt die Covershow „Abba – The Ladies“ den Vereinstag ab. Der Eintritt an diesem Tag ist kostenfrei.

Von Linda Polenz