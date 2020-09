Biesen: Zigarettenautomat hält Sprengung stand – Täter flüchten ohne Beute

Biesen

Ein lauter Knall, gefolgt von quietschenden Reifen störte in der Nacht zum Dienstag die nächtliche Ruhe im Rackwitzer Ortsteil Biesen. Wie die Polizei nun berichtete, hatten Unbekannte gegen 2.30 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten mittels einer Sprengung von Pyrotechnik zu öffnen, um so an den Inhalt zu gelangen. Der Automat hielt der Attacke jedoch stand und die Täter flüchteten ohne Beute. Bei den Ermittlungen wegen des Versuchs des Diebstahls im besonders schweren Fall kamen auch Kriminaltechniker zum Einsatz. Die Höhe des Schadens am Automaten ist noch nicht beziffert.

Von LVZ