Delitzsch

Corona und häufiger auch schlechtes Wetter haben der Besucherstatistik des Delitzscher Tiergartens ein wenig Einbruch in einer Erfolgsserie verschafft. 2021 besuchten 71 455 Menschen den Zoo, der damit die beliebteste Freizeiteinrichtung der Stadt bleibt. 2021 konnte der sonst ganzjährig geöffnete Tiergarten wegen der Corona-Einschränkungen erst im April wieder öffnen, es galten dann stets Zugangsbeschränkungen.

Kleiner Rückgang durch Corona

Zum Vergleich: 2020 kamen knapp 76 000 Gäste, Corona machte sich bereits bemerkbar in der Statistik. Im Jahr 2019 und ohne Corona gab es mit 84 735 Gästen die bislang höchste Besuchszahl. Seit 2010 haben sich die Gästezahlen mehr als verdoppelt. Laut Konstantin Ruske, der bis Jahresende noch den Tiergarten leitete, sind 100 000 Besuchende durchaus möglich für den Tiergarten Delitzsch. In der Perspektive, so der Zoo-Experte, werde Corona dem Tiergarten sogar noch helfen, da sich das Urlaubs- und Freizeitverhalten nachhaltig in Richtung „Das Gute liegt so nah“ geändert habe.

„Nicht nur Delitzsch, sondern auch alle anderen Zoos werden weiter Zulauf haben. Delitzsch punktet noch mit Vorteilen wie günstigen Preisen, kostenlosen Parkplätzen und vielem mehr. Die 100 000 Gäste sind für Delitzsch absolut machbar“, so der Ex-Leiter gegenüber der LVZ.

Lobende Wort für den Ex-Chef

Der Interimschef, der die Elternzeitvertretung für Elisabeth Wiegand war, widmet sich nun neuen Aufgaben im Tierpark Germendorf nahe Berlin. „Konstantin Ruske hat in Delitzsch ausdrücklich Spuren hinterlassen und in kurzer Zeit enorm viel geleistet, dafür gebührt ihm ein herzliches Dankeschön“, lobt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir uns wieder begegnen werden und dass das nicht das Ende ist“, so das Stadtoberhaupt. Mindestens (!) Besuche sind nicht ausgeschlossen.

Von Christine Jacob