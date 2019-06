Delitzsch

Auch der vierjährige Marius drückte seine Hand mit roter Farbe aufs Papier. Beim Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes kamen in Delitzsch viele solcher Abdrücke zusammen. Sie sollen bald an die sächsische Politik übergeben werden. Diese Aktion lief am Rand des Wettbewerbs, bei dem das DRK in Sachsen seine besten Nachwuchsretter kürte. Sieger waren die Kreisverbände Dippoldiswalde und Freital, so die Info der Gastgeber vom DRK Delitzsch.

Qualifiziert

Die Plätze 2 und 3 bei den 6- bis 12-Jährigen belegten hinter Dipoldiswalde die Teams aus Freiberg und Annaberg-Buchholz. Bei den 17 bis 27-Jährigen gingen die Ränge hinter Freital an die Mannschaften aus Dresden und Döbeln-Hainichen. Die Gastgeber kamen leider nicht aufs Treppchen. Die Sieger haben sich für die Teilnahme am JRK-Bundeswettbewerb Stufe I und III qualifiziert. Der Bundeswettbewerb der Älteren wird erst 2020 stattfinden. Für die Jüngeren werden die Dippoldiswalder das DRK Sachsen bereits im September in Merseburg im Wettstreit vertreten.

Überraschung beim Demo-Einsatz

Insgesamt sind 13 Mannschaften des Jugendrotkreuzes aus Sachsen angetreten, um die besten in den Altersklassen zwischen 6 und 12 sowie 17 und 27 zu küren. Da war praktisches Können in den verschiedenen Bereichen gefragt. Doch besonderes Highlight waren Überraschungsstationen. Die Teams mussten in einer Pausensituation erkennen, dass ein Ehepaar Hilfe brauchte und es unterstützen. Außerdem gab es eine „ Fridays for Future“-Station. Unter Wahrung des Selbstschutzes sollte auf einer Demo Erste Hilfe geleistet werden.

Von Heike Liesaus