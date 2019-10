Bio-Bauern fachsimpeln in Bad Düben über ökologischen Landbau

Bad Düben

In Bad Düben gibt es am 7. November eine Veranstaltung der besonderen Art. Die Sächsische Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau (Sigöl), die Naturland Öko-Beratungs-Gesellschaft mbH, die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt – Akademie, die Gregor-Louisoder-Umweltstiftung, Interessensgemeinschaft Gesunder Boden und Dennree veranstalten den 60. Fortbildungskurs im Heide Spa. Die LVZ sprach darüber mit dem Sigöl-Vorsitzenden und Hauptorganisator Roland Einsiedel aus Kossa.

Am 29. und 30. März 1990 fand der erste Öko-Kurs der Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau statt. Jetzt steht die 60. Auflage an. Hätten Sie jemals gedacht, dass es diese Veranstaltung heute noch gibt?

Ich hätte nie gedacht, dass es soweit kommt. Auch wenn sich schon zum ersten Kurs an der Agraringenieurschule Dahlen 200 angemeldet hatten und wir damals auf das NVA-Gelände in Oschatz ausweichen musste. Die meisten wussten da gar nicht, was Öko ist.

Richtige Themen an der richtigen Stelle setzen

Was macht den Erfolg Ihrer Öko-Kurse aus?

Die richtigen Themen an der richtigen Stelle zu setzen. Und, dass wir noch immer die besten Referenten gewinnen können, die auch gern zusagen. Und ohne uns da selbst zu sehr loben zu wollen, wir haben uns da auch mittlerweile einen Namen erarbeitet. Egal, ob ich in Luxemburg, Österreich, Schweiz, Schweden potenzielle Referenten anrufe – sie kommen. Das wäre aber ohne Sponsoren alles nicht möglich. Wir sind ein Non-profit-Verein und die Sponsoren halten nach wie vor zu mir.

Die Zahl der Teilnehmer ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Über 6500 sind es in 30 Jahren geworden. Woher kommen die Interessierten?

Mittlerweile aus allen Bundesländern. Es sind zunehmend jüngere Leute, viele Studenten. Vor allem das Vogtland und das Erzgebirge sind stark vertreten. Viele melden sich gar nicht an. Ich habe jetzt für den Kurs am 7. November 80 Anmeldungen. Ich gehe aber davon aus, kommen werden um die 150. Und das ist angesichts der hochkarätigen Referenten auch gut so.

Hat sich die Themenauswahl in den letzten Jahren geändert?

Das Motto ist immer gleich geblieben: Es geht um den Kreislauf Boden – Pflanze – Tier – Mensch – Boden. Und das wird auch weiterhin so sein. Die Gesamtheit ist entscheidend. Gesunder Boden – gesunde Pflanzen – gesunde Tiere – gesunde Menschen.

Es geht um ganz aktuelle Themen

Worum wird es diesmal gehen, wer sind die Referenten?

Es geht um aktuell brennende Themen. Einer der ersten Punkte ist zum Beispiel „Ökologischer Landbau – Leitbild der Landwirtschaft“. Das wird einer der letzten Auftritte von Professor Hubert Weiger in seiner Funktion als Vorsitzender des BUND Deutschland sein. Kurze Zeit später wird ein neuer Vorsitzender gewählt. Bernward Geier, ein renommierter Journalist, Filmemacher und Aktivist spricht über „100 Prozent Bio – Utopie oder machbar?“ Professor Alfred Haiger von der Universität für Bodenkultur Wien wird über das Thema „Zweite Wende oder Ende einer menschengerechten Welt“ sprechen. Aus der Schweiz kommt der Direktor des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau, eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen zur biologischen Landwirtschaft. Er wird über Innovationen im Öko-Landbau sprechen. Zudem geht es um den Organismus des Naturwachstums und landwirtschaftlichen Betriebsorganismus – eine globale Reflexion im Jubiläumsjahr Alexander von Humboldts. Referent ist Professor Dr. em. Ulrich Köpke von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Da es ein Jubiläumskurs ist, wird es aber auch einige Grußworte geben.

Zur Person Roland Einsiedel kam über die Stationen Trossin, Nossen, nochmal Trossin und Dahlen mit der Familie nach Kossa, wo er seit 1995 lebt. Einsiedel arbeitete im Amt für Landwirtschaft in Mockrehna, war Ausbildungsberater für Landwirtschaft und Hauswirtschaft sowie Ansprechpartner für ökologischen Landbau. Darüber hinaus war der studierte Landwirt und Agrarpädagoge viele Jahre Lehrer an Landwirtschaftsschulen und Honorar-Dozent an der Universität Leipzig, später an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, lehrte dort ökologische Landwirtschaft und Biotop-Management. 20 Jahre lang wirkte er zudem als Öko-Kontrolleur und gründete 1990 die Sächsische Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau, deren Vorsitzender er ist.

Welches Ziel verfolgen Sie, warum sind derartige Veranstaltungen notwendig?

Information und Weiterbildung nicht nur für Öko-Bauern. Alle Landwirtschaftsbetriebe könnten kommen, auch die konventionell arbeitenden, die sich bisher mit dem Thema nicht beschäftigt haben aber intensiver darüber nachdenken sollten, ob es nicht besser ist, die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Es muss ja nicht alles gleich Bio sein, aber wir müssen unbedingt umdenken, gerade aufgrund des Klimawandels. Der Öko-Landbau kommt bei diesen Bedingungen besser über die Runden.

Anmeldungen bis 2. November

60 Kurse in 30 Jahren sind eine stolze Zahl. Wird es mit den Öko-Kursen weiter gehen?

Auf jeden Fall. Die Termine für die Veranstaltungen im nächsten Jahr stehen schon fest. Solange es geht, mache ich weiter. Hoffentlich noch recht lange. Für mich ist das eine Herzenssache. Das wissen auch ehemalige Studenten, die mich heute noch darauf ansprechen, was ich schon vor Jahren gesagt habe: Der Boden ist ein lebendiger Organismus und so müssen wir den Boden betrachten. Wir müssen den Boden wieder dazu bringen.

Es wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro erhoben, für Arbeitslose, Lehrlinge und Studenten frei. Übernachtungen sind nach Voranmeldung möglich. Das Tagungsprogramm kann angefordert werden. Alle Interessenten sind dazu eingeladen, eine Anmeldung kann bis 2. November an folgende Adresse gerichtet werden: Sächsische Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau e. V., Hauptstraße 75, 04849 Kossa, Telefon/Fax 034243/21491.

Von Kathrin Kabelitz