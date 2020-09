Delitzsch

Der Aktionskünstler Ralf Witthaus hat in der Vergangenheit bereits den Rasen vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig oder des einstigen Gartens von Schloss Hubertusburg in Wermsdorf gemäht. Dabei ging es Witthaus weniger darum, die Grasnarbe möglichst kurz zu halten, sondern um Kunst erlebbar zu machen. Nun soll auch Delitzsch ein Rasenkunstwerk erhalten. Darüber informierte Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) im Stadtrat am Donnerstagabend.

Der Künstler Ralf Witthaus machte im Jahr 2019 den Garten des Schlosses Hubertusburg in Wermsdorf wieder sichtbar. Nun soll auch Delitzsch ein Rasenkunstwerk erhalten. Quelle: Jana Brechlin

Anzeige

Wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Arbeit ist Kommunikation

Eine entsprechende Kooperation hat die Stadt bereits mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die das Projekt initiierten, vereinbart. Laut Verwaltung ist eine Fläche im Stadtpark vor der Genesung vorgesehen. Die Rasenzeichnung könnte eine Größe zwischen 100 und 400 Quadratmetern erreichen. Zu Beginn der kommenden Woche soll eine Begehung mit dem Künstler stattfinden. Wichtiger Teil der Arbeit von Wittmann ist die Kommunikation und Einbindung von Interessierten, die beim Abstecken bis zum Selbst-Mähen mitwirken sollen. Aktionszeitraum: Oktober. Kosten für die Stadtkasse: keine.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Aktionskünstler Ralf Witthaus rekonstruiert den Wermsdorfer Schlosspark

Rasenkünstler lässt „Gott mit uns“ ins Gras am Leipziger Völkerschlachtdenkmal schneiden

Von Mathias Schönknecht