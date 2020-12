Bisher 5829 Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es in Sachen Corona keine Entwarnung: Auch am Mittwoch meldete das Landratsamt einen deutlichen Anstieg der Zahl der Gesamtfälle. Insgesamt wurde das Virus seit März bei 5829 Einwohnern des Landkreises nachgewiesen. Das waren 195 Fälle mehr als noch einen Tag zuvor. Als aktuell Corona-positiv – also ohne Betroffene, die inzwischen nicht mehr infiziert sind – sind 1864 Personen in Nordsachsen registriert. Bisher wurden im Landkreis 95 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gezählt.

2634 Einwohner befinden sich derzeit in einer Quarantäne. Insgesamt leben im Landkreis etwa 197 000 Menschen.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 301, Quarantäne aktuell: 391, Todesfälle: 16

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 305, Quarantäne aktuell: 502, Todesfälle: 20

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 593, Quarantäne aktuell: 799, Todesfälle: 37

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 384, Quarantäne aktuell: 670, Todesfälle: 16

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 81, Quarantäne aktuell: 138, Todesfälle: 4

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 85, Quarantäne aktuell: 134, Todesfälle: 2

115 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Von LVZ