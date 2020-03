In den Kliniken der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH ist der auf die aktuelle Corona-Pandemie ausgerichtete Alarm- und Einsatzplan in Kraft. Die Kliniken Eilenburg und Delitzsch sehen sich gut vorbereitet. Ärzte und Schwestern richten nun aber eine eindringliche Botschaft an die Einwohner in Eilenburg, Delitzsch und der Region.