Blitzer-Attrappe gegen Raser: So wehrt sich ein Anwohner im Delitzscher Ortsteil Laue

Laue

Olaf Sacher kann sich noch gut an eine Begebenheit erinnern. Vor einiger Zeit, in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, hörte er bereits von Weitem sich nähernde Motorengeräusche aus Richtung Poßdorf. In Laue angekommen, bremste das ursächliche Fahrzeug vor dem Haus des 57-Jährigen ruckartig ab, fuhr noch wenige Meter weiter und legte dann den Rückwärtsgang ein, erzählt Sacher. Der Grund: Der Fahrer musste den Blitzer, der gar keiner ist, im Vorgarten des Vermögensberaters wahrgenommen haben und wollte sich vergewissern, nicht doch in die Radarfalle getappt zu sein.

Es sollte nicht erst etwas passieren, bis reagiert wird

Die Strecke zwischen dem Abzweig nach Sausedlitz und dem Delitzscher Ortsteil sei prädestiniert dafür, schnell zu fahren, erklärt Sacher. Nicht selten passierten Fahrzeuge die ersten Häuser mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit. Das werde auch ohne Messgerät deutlich. Wenn Umleitungen durch den Ort führen, wie es aktuell der Fall ist, potenziert sich das Aufkommen entsprechend und damit auch die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die grundsätzlich 50 Kilometer pro Stunde in geschlossenen Ortschaften halten.

Kaum vom Original zu unterscheiden: Die Blitzer-Attrappe in Laue. Quelle: Wolfgang Sens

Auf die Idee, sich einen Blitzer in den Vorgarten zu stellen, war Olaf Sacher vor einigen Jahren gekommen, als die Bundestraße 183 a zwischen Delitzsch und Reibitz saniert wurde. Auch damals war die Sausedlitzer Straße über Laue und Poßdorf als Umleitung eingerichtet worden. Zu dieser Zeit habe es in der unmittelbaren Nachbarschaft noch mehr Kleinkinder gegeben, die nur wenige Meter von der hochfrequentierten Strecke spielten. Die Einsicht, etwas falsch gemacht zu haben, komme meist erst danach, sagt Sacher. Er habe nicht abwarten wollen, bis eines der Kinder in einem Unfall zu Schaden kommt und war selbst aktiv geworden.

Nicht ganz ohne

Mittlerweile ist es die zweite Blitzer-Attrappe, gebaut aus Aluminium- und Kanalgrundrohren sowie Sperrholzplatten. Den Farbton habe Sacher eigens anmischen lassen, um den Originalen in nichts nachzustehen. An der Stelle, an der sich in regulären Blitzern die Kamera befindet, hat er einen Spiegel verbaut, der das Licht des Fahrzeugs reflektiert und den Blitz simuliere. Das ist aber nicht alles: Die Fake-Radarfalle fungiert gleichzeitig als Brutstätte für Vögel, also ganz im Sinne der eigentlichen Bedeutung eines Starenkastens.

Olaf Sacher selbst wacht noch einmal persönlich über das Verhalten der Autofahrer – als Plastik im Fake-Fenster. Quelle: Mathias Schönknecht

Nicht selten fahren Verkehrsteilnehmer langsamer oder halten an, um die Attrappe zu fotografieren, sagt Sacher. Es sei ihm recht, da dies ebenfalls den Verkehr beruhige. Leute, die nicht aus dem Ort stammen, hatten sich schon einmal über den Blitzer im Vorgarten beschwert. Doch aktuell spreche kein Gesetz dagegen, sich etwas derartiges auf dem Privatgrundstück aufzustellen, sagt Sacher.

Blitzer gehört zu Laue

Seinen Zweck habe der Starenkasten in jedem Fall erfüllt: Vor allem in der Nacht und zwischen 6 und 6.30 Uhr am Morgen habe die Maßnahme die Situation im Ort verbessert. Vieleder Lauerhaben es ihm gedankt, erklärt Sacher, besonders als die erneute Umleitung eingerichtet wurde. Als die Stadt Delitzsch Tempo-30-Schilder aufstellte, sei es noch einmal besser geworden. Heute gehört der Blitzer beinah schon zur Tradition des Ortes. Er stehe vor allem noch aus einem Grund: „Ich mache das weiter, damit die Menschen miteinander reden“, sagt Olaf Sacher. Die LVZ ist übrigens mit ihm ins Gespräch gekommen, nachdem Leser in der Redaktion angefragt hatten, was es mit der unechten Radarfalle in Laue auf sich hat.

Von Mathias Schönknecht