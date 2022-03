Delitzsch/Eilenburg

Ob vor der Grundschule in der August-Bebel-Straße in Delitzsch oder auf der B 184 nahe Brodau, ob auf der Ernst-Mey-Straße in Eilenburg oder der B 87 in Gordemitz. Das sind nur ein paar prominente Beispiele von Radarfallen in der Region. Durch das Blitzen von Autofahrern haben die Ordnungsämter der Städte und des Landkreises sowie die Polizei im vergangenen Jahr mehrere hunderttausend Euro eingenommen. Aber wie oft blitzte es in den einzelnen Regionen und wie viel kassierten die Ordnungsämter?

Die Stadt Delitzsch

Im Jahr 2021 hat die Stadt Delitzsch durch Kontrollen des ruhenden und fließenden Verkehrs rund 155 800 Euro eingenommen, sagt Rathaussprecherin Nadine Fuchs. Das übersteigt die Höhe der Bußgelder des Vorjahres: 2020 wurden etwa 138 000 Euro kassiert. An 2019 (176 000 Euro) und 2018 (172 000 Euro) kommen die Zahlen aber nicht heran.

Das könnte vor allem einen Grund haben: „Aufgrund der Diskussion um das Leivtech-Gerät kam dieses seit vielen Monaten in Delitzsch nicht mehr zum Einsatz“, erklärt Fuchs. Die Verwaltung musste im Frühjahr 2021 wie viele andere Kommunen ihr altes Messgerät aus dem Verkehr ziehen, weil die Baureihe im Verdacht von Falschmessungen steht. „Zudem erschwerten die Personalknappheit und Corona mit den damit verbundenen Kontrollen die Möglichkeiten, den ruhenden und fließenden Verkehr zu kontrollieren“, sagt die Rathaussprecherin.

An welchen Stellen die meisten Verkehrsteilnehmer mit zu hohen Geschwindigkeiten gemessen wurden, wollte die Stadt nicht mitteilen.

Die Stadt Eilenburg

In Eilenburg wurden dagegen die meisten Autofahrer auf der B 107 festgestellt. Dort wurden 101 Verstöße gemessen, sagt Katharina Eidner von der Stadtverwaltung. Insgesamt seien im Vorjahr 1536 Verfahren aufgrund zu hohen Tempos eröffnet worden. „Dies waren weniger als im Vorjahr, da uns eine längere Zeit keine Messtechnik zur Verfügung stand“, sagt Eidner. Aktuell sei aber wieder eine mobile Anlage im Einsatz.

Dazu, wie viel die Stadt Eilenburg im Jahr 2021 durch Tempo-Sünder eingenommen hat, wollte sie keine Angaben machen.

Der Landkreis Nordsachsen

Neben den Städten ist auch der Landkreis Nordsachsen in Sachen Geschwindigkeit unterwegs. Laut dessen Ordnungsamt wurden 2021 Bußgelder in Höhe von rund 377 000 Euro aus Geschwindigkeitskontrollen eingenommen. Das ist jedoch deutlich weniger als im Jahr davor: 2020 waren es noch rund 736 000 Euro.

Wie das Ordnungsamt weiter erklärt, löste die einzige aktive mobile Messanlage in 2021 insgesamt 6066 mal wegen zu hoher Geschwindigkeit aus. Den Spitzenwert erreichte dabei ein Autofahrer am 24. Juni mit einer Überschreitung von 64 Kilometern pro Stunde auf der B 184.

Die Polizeidirektion Leipzig

Aber nicht nur Ordnungsämter sind zu Tempomessungen unterwegs. Auch die Polizeidirektion Leipzig ist in der Region Delitzsch-Eilenburg auf der Straße. „Grundsätzlich sind die Bußgeldbehörden wie beispielsweise das Landratsamt für das Ordnungswidrigkeitenverfahren und die Festsetzung der Gelder verantwortlich“, sagt Polizeisprecher Olaf Hoppe. Die Polizei nehme lediglich Bargeld im Verwarngeldbereich ein, womit das Verfahren für sie auch abgeschlossen sei.

In 2021 führte die Polizei im Revierbereich Delitzsch 18 Geschwindigkeitskontrollen bei 25 Kontrollstunden durch, sagt Hoppe. Dabei wurde 171 zu schnelle Autofahrer gemessen. Das Revier Eilenburg habe im Vorjahr 23 Geschwindigkeitskontrollen bei 28 Kontrollstunden durchgeführt. Bei ebenfalls 171 Überschreitungen waren 160 im Verwarngeldbereich, daraus resultierten laut Hoppe elf Anzeigen mit Bußgeld. 220 Fahrzeuge seien insgesamt angehalten worden.

Das sind aber nicht alle Kontrollen der Polizei: Neben den Revieren sei auch die Verkehrspolizeiinspektion aktiv. Schwerpunkte, an denen besonders schnell gefahren wird, gibt es laut Hoppe nicht. Zudem haben die Reviere in 2021 aufgrund des Pandemiegeschehens eher weniger Verkehrüberwachungen durchgeführt.

