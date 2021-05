Blühwiesen im Delitzscher Norden werden gepimpt

Delitzsch

Weniger Mähen, mehr Blüten. In Delitzsch ist die Zahl der Schmetterlingswiesen in den vergangenen Jahren gewachsen. Jetzt wurde an einigen Stellen nochmal nachgelegt.

Auf den ersten Blick zeigen sich an der Otto-von-Guericke-Straße im Delitzscher Norden die gemähten Grünflächen mit mehr Blüten geschmückt. Es sind Gänseblümchen, die derzeit den Ton angeben. Auf den zweiten Blick aber sammeln die ungemähten Flächen in der Nachbarschaft Punkte: Schon jetzt, im Frühjahr, ist zu sehen: Dort können Pflanzen höher wachsen und dann Blüten bilden, die es auf dem gemähten Rasen nebenan nicht geben wird. Schon jetzt sind kleine Wicken, das Geißkraut, Gewöhnlicher Reiherschnabel und natürlich der dottergelbe Löwenzahn, der sich jedoch weniger versteckt, zu entdecken.

Im Blüh-Wiesenstück aber gibt es jetzt einen neuen breiten erdigen Streifen. Dort wurde der Boden umgebrochen, sind Samen für mehr Blühendes eingesät, die bald keimen sollen. Ähnliches passierte in der Lessingstraße und der Alexander-Puschkin-Straße auf Wiesen der Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Das Ziel: höhere Vielfalt an Wildblumen, die zeitlich versetzt blühen und Schmetterlinge anlocken. Auch den Anliegern soll sich ein bunteres Bild bieten.

Zukunft Stadtgrün

Die vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen (LPNV) fachlich begleitete Aufwertung konnte von der Stadt Delitzsch im Rahmen des Bundesförderprojektes „Zukunft Stadtgrün“ für Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden. Denn Wiesen, die nicht ständig gekürzt werden, sind auch besser fürs Klima, ist von Sophie von Eichborn zu erfahren, die beim LPNV als Projektkoordinatorin fürs sachsenweite Projekt „Puppenstuben gesucht“ fungiert. Sie weiß, dass die Schmetterlingswiesen nicht in jedem Stadium optisch punkten können, auch wenn die Bemühungen dorthin gehen. Aber sie helfen gegen den Artenschwund bei Faltern und anderen Insekten.

Weniger Mähen

Auf diesen Wiesen wird, wie früher in der Landwirtschaft, seltener gemäht. Und bei jeder Mahd werden zudem Teilflächen stehengelassen, sodass dort Blumen und Insekten einen Teil des Lebensraums behalten. Gerade im Winter sehen die verbliebenen Stängel gewöhnungsbedürftig aus. Aber sie sind dann auch Quartier für Eier und Larven der Krabbeltiere.

Die Delitzscher Stadtverwaltung macht auf die aktuell laufende Bewerbungsfrist für Regiosaatgut im Rahmen der Aktion „Puppenstuben gesucht – Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ aufmerksam. Nicht allein Kommunen, auch private Flächeneigentümer können dazu beitragen, die Artenvielfalt zu erhöhen. Wer die Fläche durch Aussaat von Wiesenblumen und -käutern aufwerten möchte, kann sich für die Herbsteinsaat noch bis 15. Mai für kostenloses Regiosaatgut bewerben. Die Fläche sollte zwischen 1 000 und 2 000 Qaudratmeter groß sein, im Siedlungsbereich liegen und künftig partiell und nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden.

Von Heike Liesaus