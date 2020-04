Blumen, Punkte, Tarnmuster – die vielfältige Welt der Masken

Delitzsch

Das fällt schon mal auf und macht die Angelegenheit oft schon ein bisschen fröhlicher: Die Mund-Nasen-Schutzmasken verleihen Flügel. Jedenfalls die mit den etwas breiteren Gummis, die die Ohren etwas in die Horizontale drücken. Weil immer von Lieferengpässen die Rede war, ratterten in vielen Haushalten die Nähmaschinen.

Gabi Braun Quelle: Wolfgang Sens

So trägt auch Gabi Braun (59), die vorm Optiker-Geschäft in Delitzsch auf Einlass wartet, eine Maske in Plissee-Art. Ein fröhliches Muster dominiert auf dem Stoff den braunen Untergrund. „Ach, Muster und Farbe waren uns egal“, sagt sie. Das Auswahlkriterium hieß: „Hauptsache, wir haben eine.“ Eine Bekannte hat sie genäht. Das Design sei okay. Ohne geht es nun mal nicht zum Einkaufen oder zum Optiker. Allerdings ist die Glesienerin chronisch krank. Das Atmen unter der Maske fällt ihr besonders schwer.

Cathrin Epperlein Quelle: Wolfgang Sens

Augenoptikermeisterin Cathrin Epperlein (51) hat für sich und ihr Team den Maskenstoff extra ausgewählt, den sie bei Schneiderin Conny Handke bestellte. So zieren winzige Brillen das Material. „Wir haben auch noch welche mit Blümchen. Es sollen auch noch weiße von der Optiker-Innung kommen, die dann für Kunden verwendet werden, die gerade keinen Schutz dabei haben. Für mich war wichtig, dass sie waschbar und keine Wegwerfartikel sind. Damit nicht noch mehr Müll entsteht.“

Peter Schellin(65) trägt ebenfalls Handgemachtes. Er ist gerade fürs Biesener Kinderheim dienstlich unterwegs und begleitet einen Jungen zur Physiotherapie. Die Masken sind von der Volkssolidarität, der Trägerin des Heims, in Eigenproduktion hergestellt. Der Stoff ist weiß, aber ein wenig dick. „Was ja nur gut sein kann. Und jetzt ist es ja noch nicht so warm.“

Peter Frank(76) und seine Frau hatten Baumwollstoff in Tarnfleck in den Beständen. „Sie hat die Maske genäht. Das macht sie jetzt auch für andere“, erzählt der Senior, während er sich für den Einkauf im Konsum bereitmacht. Denn seie Frau könne wegen einer Fußamputation zurzeit nicht auf die Straße.

Christian Letzel Quelle: Wolfgang Sens

Auch Christian Letzelsetzt auf den Military-Look. Der Inhaber des Jeans-Moden-Ladens trägt aber einen Loop-Schal. „Sowas wollen jetzt viele haben. Ist aber leider ausverkauft und derzeit auch nicht mehr bestellbar“, erklärt er. Eine 34-jährige Kundin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, findet die Masken im Straßenbild gruselig. Gerade auch, weil sie diese dienstlich als Altenpflegerin tragen muss. Sie hat eine der industriell gefertigten dabei. In der Apotheke hat sie letztens einen 50er-Pack für ihren Arbeitgeber beschafft, der mehr als 100 Euro kostete.

Steffen Jahns(60) und Gerald Roth (63) sind fürs Delitzscher Ordnungsamt unterwegs und schauen in den Geschäften nach, ob alle Sicherheitsauflagen eingehalten werden. Sie tragen somit die industriell angefertigte Exemplare, die vom Arbeitgeber, der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt wurden.

Sebastian und Pepe Wild Quelle: Wolfgang Sens

Aus Laußig haben sichSebastian (39) und Pepe (10) Wild nach Delitzsch aufgemacht. „Wir wollen ins pick up, um unseren Lieblings-Jeans- Laden zu unterstützen“, erklärt der Vater. Die beiden haben Masken auf, die sonst Bauleute vor Staub schützten. „Die hatten wir einfach noch da. Sowas gab es doch früher einfach im Baumarkt.“

Manja Richter Quelle: Wolfgang Sens

Es ist zu sehen, dass Manja Richter (31) den Stoff für ihre Maske mit Bedacht wählte. Denn das Blau mit den weißen Punkten passt sehr schön zum sonstigen Outfit. Sie hat sie selbst genäht. Das Nähen ist auch sonst ihr Hobby. „Und es gibt jede Menge Tutorials auf Youtube.“ Dass die Maske nett aussieht, war ihr wichtig. Denn sie kennt diese von Berufs wegen. Sie ist Intensivpflegerin, aber jetzt mit ihrem Baby in Elternzeit. „Da juckt es schon, den Kolleginnen zu helfen, aber es geht nun mal nicht.“ Generell sei das Masken für die Träger wahrscheinlich nicht wirklich gesund. Denn damit gelangt weniger Sauerstoff in die Atemluft. Aber was sein muss, muss sein. Sie hat nicht nur für sich genäht. Der Bruder bekam seine Maske mit Kraken-Muster, der Vater kleine Totenköpfe. „Meine Schwiegermutter will jetzt auch mehrere. Sie sollen ja schön zum Outfit passen. Es geht auch ratzifatzi. In zehn Minuten ist eine fertig. Inzwischen habe ich Übung.“

Von Heike Liesaus