Böllerverbot zu Silvester? Das sagen Nordsachsen dazu

Das Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel wird heiß diskutiert. Am Mittwoch soll über diesen und weitere Punkte auf Bundesebene entschieden werden. Dienstagnachmittag haben sich die Ministerpräsidenten positioniert: kein Verkaufsverbot aber auch kein Feuerwerk auf belebten Plätzen. Und so ist in der Region die Sicht auf die Dinge.

Eilenburger OBM: Lassen Sie die Leute das Jahr gebührend begrüßen

Eilenburgs OBM Ralf Scheler (56, parteilos) bezieht klar Stellung: „Es gibt wohl wichtigere Themen. Ich weiß nicht, auf welche Ideen die Damen und Herren Verantwortlichen in Bund und Land noch kommen wollen. Ein Böllerverbot sollte jedenfalls nicht dazugehören, das Feuerwerk sollte wie gewohnt gestattet bleiben. Einzig der massiv anfallende Restmüll ist recht ärgerlich, denn, wer Müll verursacht, sollte diesen auch soweit wie möglich wieder beseitigen. Allein das wäre städtisch für mich sehr wünschenswert, ansonsten lassen Sie doch die Einwohner das neue Jahr gebührend begrüßen wie durchaus üblich“, so sein Appell an die Entscheidungsträger.

Delitzscher OBM: Es gibt Wichtigeres

Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (58, parteilos) sieht es ähnlich und hält nichts von einem Feuerwerksverbot. Da gebe es jetzt wichtigere Themen, die Aufmerksamkeit erfordern. „Wenn ich etwas verbiete, dann muss ich es auch durchsetzen und ahnden. Ich würde das nicht reglementierten. Wenn bei Familienfeiern Knaller gezündet oder Raketen abgeschossen werden, habe ich nichts dagegen. Das müssen wir praxisnah und pragmatisch sehen.“ Wilde geht davon aus, dass es keine größeren Feierrunden geben wird. Er selbst sei übrigens „kein großer Feuerwerker“. Die Stadt Delitzsch veranstalte keine Feuerwerke. Darum sei die ganze Diskussion für ihn „merkwürdig“.

Vize-Feuerwehr-Chef: Kontrollen nicht machbar

Auch für den stellvertretenden Wehrleiter in Delitzsch, Heiko Friedrich ließe sich ein Verbot nicht durchsetzen. Der 46-Jährige führt unter anderem Brandschutzkontrollen in der Stadt durch. „Da gäbe es eine Menge zu kontrollieren und zu ahnden. Und das ist nicht machbar. Für mich ist ein grundsätzliches Verbot darum nicht sinnvoll. Das ist seit über 400 Jahren Tradition, das lässt sich niemand verbieten“, so Friedrich. Er geht davon aus, dass sich die Knallerei auf Familienfeiern begrenzt, weil große Veranstaltungen abgesagt sind. Und dagegen habe er nichts.

CDU-Bundestagsabgeordneter: Das kleine Feuerwerk in Zschepplin nicht verbieten

Der für Nordsachsen zuständige CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt (35, CDU) übte zuletzt harsche Kritik: „Zur Normalität über die anstehenden Feiertage gehört aber, neben dem Zusammensein in der Kernfamilie an Weihnachten, auch ein Silvester, das nach einem schweren 2020 für viele Bürgerinnen und Bürger einen Neustart 2021 bedeutet. In diesem Jahr will man die bösen Geister des alten Jahres umso mehr verjagen, als es in den Vorjahren der Fall war. Diese Tradition dürfen wir nur verhältnismäßig einschränken. Der Entwurf zur Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geht zu weit“. Die Verhältnismäßigkeit des pauschalen Verbots sei nicht gewahrt, da die Mittelabwägung fehlerhaft sei. „Große Menschenansammlungen am Brandenburger Tor, vor dem Kölner Dom oder auf St. Pauli können wir in Pandemiezeiten an Silvester nicht erlauben Das kleine familiäre Feuerwerk in Arzberg, Zschepplin oder Sornzig, welches Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert, das dürfen und wollen wir nicht verbieten.“

Wendt-Tweet sorgt auch für Kritik

Wendt hatte sich auch über Twitter geäußert. Sein Tweet „Silvester ohne Feuerwerk, ist wie Weihnachten ohne Gänsebraten. #massundmitte“ schaffte es am Montag zwischenzeitlich auf Platz 6 der aktuellen Trends für Deutschland. Davor landeten beispielsweise nur Themen wie „Jana aus Kassel“ oder die Großstörung des Netzanbieters Vodafone. Mittlerweile haben knapp 300 Nutzer den Beitrag retweetet, also auf ihrem Profil geteilt. Mehr als 600 Kommentare und etwa 650 Gefällt-mir-Angaben sammeln sich darunter. Neben einigen Zustimmungen erntete der Nordsachse allerdings zu großen Teilen Kritik. Es gebe genügend Menschen in Deutschland, die ohne beidem auskommen, sind sich viele Nutzer einig. In der Regel erhalten Wendts Twitter-Meldungen bedeutend weniger Aufmerksamkeit.

Feuerwerker Winkler hat kein Verständnis

Dass Feuerwerker wie Uwe Winkler (58) die Überlegungen scharf kritisieren, dürfte nicht überraschen – der Liemehnaer macht in diesen Wochen eigentlich sein Hauptgeschäft. Was ein Verbot für ihn heißen würde? – „Dass ich am 31. Dezember dicht mache und in die Arbeitslosigkeit gehe.“ Allein die derzeitigen Diskussionen bedeuten für ihn schon 80 Prozent Umsatzverlust. Winkler ist auch aus anderen Gründen gegen ein Verbot. „Dies würde nicht zugelassener Pyrotechnik Tür und Tor öffnen.“ Argumenten hinsichtlich Verletzungsgefahr und Corona-Pandemie könne er nichts abgewinnen. Für ihn sei das „totaler Unfug“. Die Produkte, die Feuerwerker wie er verkaufen, „haben alle eine CE-Kennzeichnung. Innerhalb der technischen Parameter und unter Beachtung der Gebrauchsanweisung sind die sicher.“ Winkler, der seine Firma seit April 2004 betreibt, betont: „So sicher und gut werden wir das Feuerwerk nicht wieder haben“, weil weitgehend jeder für sich feiere.

Tierpark-Chef: Uns käme generelles Verbot zugute

Eine andere Sicht auf die Dinge bringt Eilenburgs Tierparkleiter Stefan Teuber (64) ein. „Uns käme ein generelles Verbot der Knallerei zu Silvester sehr entgegen.“ Denn obwohl in unmittelbarer Nähe des Tierparks ohnehin nicht geknallt werden darf, gibt es diesbezüglich immer wieder Ärger. Damwild, aber beispielsweise auch Pferde seien nun mal Fluchttiere. Ihr Instinkt lässt sie bei einem großen Knall mit Stress reagieren. Als Beispiel führt Stefan Teuber Pferd Luke an. Dieses stehe zwar sicher im Stall, sei in der Silvesternacht aber trotzdem regelmäßig klitschnass. Er habe daher immer alle Hände voll zu tun, die Tiere in dieser Nacht halbwegs zu beruhigen. Und ob das neu eingezogene Känguru nicht doch vor Schreck über den Zaun springt? „Wir würden das lieber nicht erfahren wollen“, so Stefan Teuber.

Geld für Böller lieber spenden

Abseits der allgemeinen Diskussion hat Elk Messerschmidt (79) einen pragmatischen Vorschlag. Der Leiter des Technisch-Ökologischen Jugendprojektzentrums in Rabutz und Träger des sächsischen Bürgerpreises rät dazu, das „Geld, das wir in den Vorjahren verböllert haben, in einen Fonds zu spenden,“ aus dem Impfungen gegen das Corona-Virus für bedürftige Menschen in Afrika bezahlt werden könnten. „Wir werden die Pandemie nicht überwinden, wenn wir sie nicht gleichzeitig überall auf der Welt eindämmen“.

