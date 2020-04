Delitzsch/Brodau

Die Feuerwehr wurde am Montagmorgen kurz nach halb sechs an den unter Naturschutz stehenden Werbeliner See alarmiert. Zirka 100 Meter östlich des Brodauer Zinkens befand sich eine Brandstelle, der Brand wurde sehr wahrscheinlich durch eine illegale Aktion am See ausgelöst. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. An der Brandstelle wurden Hinterlassenschaften in Form eines Einweggrills und Flaschen gefunden.

