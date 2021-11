Brand in Delitzsch Nord am Dienstagmorgen

Delitzsch

Alarm wegen eines Wohnungsbrandes gab es am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr in Delitzsch. In einer Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße war ein Feuer ausgebrochen, Möbel brannten. Kräfte der Feuerwehr eilten mit Löschfahrzeugen und Drehleiter zu Hilfe. Mindestens zwei Personen mussten aus den Räumen gerettet werden. Der Brand war schnell unter Kontrolle und nach wenigen Minuten gelöscht. Polizei und Rettungskräfte waren ebenfalls im Einsatz. Über mögliche Verletzungen durch Rauchgase und die Ursache des Brandes wurde noch nichts bekannt.

Von cj, lis