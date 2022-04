Brand in Krostitzer Einfamilienhaus

Krostitz

In einem Einfamilienhaus in Krostitz ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren Krostitz und Delitzsch wurden gegen 7.15 Uhr am Freitag wegen eines Dachstuhlbrandes in das Wohngebiet am Rande des Dorfes alarmiert.

Die genaue Brandursache ist zur Stunde noch ungeklärt. Auch über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Aktuell laufen die Löscharbeiten der Feuerwehren noch, die Feuerwehrleute sind unter Atemschutz im Einsatz.

Wohngebiet schon mal betroffen

Im Januar 2020 hatte es in einem anderen Haus in dem Wohngebiet einen Brand gegeben, betroffen war damals ebenfalls das Dach.

Von lvz