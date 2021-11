Brandprüfstelle Delitzsch bekommt einzigartige Versuchshalle

Delitzsch

„Was in Laue entsteht, ist in Europa einmalig“, sagt Jörg Schmidt. Die neue Brandprüfhalle, die zum Ende des kommenden Jahres in Betrieb gehen soll, „katapultiert uns relativ schnell weit nach oben“, erklärt der Geschäftsführer der Material-, Forschungs- und Prüfanstalt Leipzig (MFPA), zu der die Anlage in Laue gehört.

20 Prozent des Umsatzes durch internationale Kunden

Während Schmidt die Gäste zum ersten Spatenstich an der MFPA-Allee in Laue begrüßt, rollen im Hintergrund Lkw aus Großbritannien auf den Hof. Sie bringen Baukonstruktionen zur Prüfung in den Delitzscher Ortsteil, die in den Tunneln der Hochgeschwindigkeitsstrecke „High Speed 2 (HS2)“ zwischen London, Leeds und Manchester eingesetzt werden sollen, erklärt der Geschäftsführer. In Laue erhalten sie ihre Zulassung aus Brandschutzsicht. Nicht nur aus dem Vereinigten Königreich stammen die Kunden. 20 Prozent des Umsatzes werde international erwirtschaftet.

Sie kommt etwas unscheinbar daher: In der neuen Versuchshalle der Material-, Forschungs- und Prüfanstalt in Laue wird es einzigartige Bedingungen für Brandschutzprüfungen geben.

Zukünftig könnte sich dieser Anteil noch erhöhen. Denn die MFPA baut in Laue für vier Millionen Euro eine neue Versuchshalle. Damit wird die Anlage „im Bereich belasteter Bauteilprüfung zu einer der führenden Brandprüfstellen in Deutschland und Europa“, sagt Schmidt. Das Besondere: Delitzsch kann als eine von nur wenigen Anlagen mechanische Last und Brandlast gleichzeitig prüfen.

Reuschel: „In Laue werden die Innovationen des Marktes geprüft“

Die neue Versuchshalle ist für hochbeanspruchbare Konstruktion ausgelegt, die die heute verfügbaren Prüfmöglichkeiten übersteigen, sagt Schmidt. Es können dann beispielsweise belastete Biegebauteile wie Träger, Decken und Schalen mit einer Stützweite von zehn Metern und unter einer mechanischen Beanspruchung von 1000 Tonnen geprüft werden. „Die bisher üblichen Prüfstände für derartige Bauteile besitzen eine Länge von vier bis fünf Meter und ermöglichen Prüfungen bis maximal 300 Tonnen.“

„Die Investition ist ein klares Standortbekenntnis“, sagt Felix Reuschel, Geschäftsführer der S&P-Ingenieurfirmengruppe, zu der die MFPA zählt. „In Laue werden die Innovationen des Marktes geprüft“, sagt der 37-Jährige. In der Brandprüfstelle, die etwas abseits, nördlich von Laue liegt, arbeiten aktuell 40 Mitarbeiter, im Januar fangen drei weitere an. Perspektivisch sollen noch mehr Arbeitsplätze entstehen.

OBM Wilde: Ausbau der Brandprüfstelle ist ein „Leuchtturmprojekt“

Durch die neuen Prüfmöglichkeiten werde es auch zu mehr Anlieferungsverkehr kommen, sagt Reuschel. Doch es sei nicht so, „dass Ketten von Lkw durch Laue fahren“. Der Nachweis des Feuerwiderstands von Baukonstruktionen könne jedoch aufgrund der Komplexität nur in seltenen Fällen rechnerisch erfolgen, in der Regel müsse der Nachweis experimentell durch eine Brandprüfung erbracht werden, erklärt Schmidt. „Wenn wir eine Prüfung am Tag haben, ist das aber schon sehr, sehr viel“, fügt der 46-Jährige an. Zudem werde nur tagsüber und nie nachts geprüft.

Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) bezeichnete die Investition als ein „Leuchtturmprojekt“. Die Stadt sei dankbar über den Ausbau der Anlage, die in den „Reigen einer bereitaufgestellten Industrie“ passe, sagte der 59-Jährige.

Von Mathias Schönknecht