Krostitz

Die Sause zum Männertag war riesig, aber für das Krostitzer Brauereifest ist sie nur der erste Schritt. Am Freitag und am Sonnabend geht es kräftig weiter auf dem Gelände. Das der 50 Meter hohe Schornstein wie ein Leuchtturm überragt, an dem Fassadenkletterer in den vergangenen Tagen nun auch noch ein großes Ur-Krostitzer-Banner anbrachten.

DJs wie The Micronaut machen ebenfalls Stimmung beim Brauereifest. Quelle: André Kempner

Den „Jungen Helden“ ist der heutige Freitagabend ab 16 Uhr gewidmet. Da bieten Funny Hensel (17 Uhr) auf der Gartenbühne die ersten Beats zum Tanzen, geht es bis nach Mitternacht mit Reiche Söhne, der Jazzrausch Bigband, Zärtlichkeiten mit Freunden, Madstep, Herrmann und 2 Limited bis hin zu DJ Branko Jet bei der MDR-Sputnik-Heimattour und vielen mehr weiter. Zwischendurch steht ab 20 Uhr auch die Show „Riskier Dein Bier“ mit Tim Theolke im Programm.

Familientag: Den Sonnabend eröffnet der Hettstedter Spielmannszug ab 11 Uhr und das Große Duell der Vereine. An diesem Tag sind Haupt-, Garten- und Hofbühne in Betrieb. Inka Bause und Band sind unter anderem angesagt (18.30 Uhr) und ebenso Formationen wie Banda Communale aus Dresden (16 Uhr), Bell Book & Candle (20 Uhr), die Abba-Rivival-Show Swede Sensation (22 Uhr). Schließlich legen eine halbe Stunde vor Mitternacht die „Heros on fire“ los und vereinen Kammersymphonie und Feuershow. Für die Kleinen ist an diesem Tag mit Draisine, Karussell und Klettergarten gesorgt.

Ein Blick hinter die Kulissen ist am Sonnabend zudem zwischen 11 und 17 Uhr möglich. In dieser Zeit sind die Türen der Produktion geöffnet.

Von Heike Liesaus