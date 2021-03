Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Genesung ist wieder enthüllt

Im Stadtpark Dlitzsch ist der Frühling eingeläutet. Am Dienstagmorgen rollte schweres Gerät an, es wurde beherzt zugepackt und so ist die Hülle der Figurengruppe Genesung endlich wieder gefallen. Jeden Winter wird die Skulptur mit einem eigens dafür angefertigten Häuschen vor Frostschäden geschützt.

Die Genesung wurde enthüllt. Um 7 Uhr rollte das schwere Gerät an, um die Hülle hochzuheben. Die Stadtwerke sind verantwortlich für die Brunnenanlage der Genesung. Die Inbetriebnahme des Wasserspiels/Springbrunnens ist für den 24. März vorgesehen. Quelle: Frank Heineck

Die Stadtwerke Delitzsch wollen das nicht besonders schöne Häuschen bis zur nächsten Verhüllung ansehnlicher machen. Geplant ist, dass das Häuschen dann die Genesung als Bildmotiv aus verschiedenen Perspektiven zeigt und es so per künstlerischer Gestaltung möglich wird, das schmucke Wahrzeichen des Stadtparks zu betrachten, auch wenn es eigentlich verhüllt ist. Zunächst aber wird das Haus jetzt eingelagert und auf Schäden kontrolliert. Am Dienstag wurde auch mit der Wasserbefüllung für die Brunnenanlage begonnen. Die Inbetriebnahme des Wasserspiels ist für Mittwoch vorgesehen.

Rebecca Jäkel: „Bürgermeister unterstützen Aktion“ gegen Schließung von Bildungseinrichtungen

Rebecca Jäkel (31) aus Rackwitz hat die erste Online-Petitionen gegen die Schließung von Bildungseinrichtungen in Nordsachsen sowie ganz Sachsen erstellt (LVZ berichtete). Inzwischen gibt es weitere Reaktionen. Die Bürgermeister in Nordsachsen stehen hinter den Petitionen und wollen diese ebenfalls gemeinsam nach Dresden bringen“, teilte Jäkel am Dienstag mit. Dafür wird die vielerorts gewählte und erfolgreiche Schuh- und Plakataktion lokal unterstützt. Das heißt, es werden Schuhe und Plakate vor beziehungsweise an Rathäusern, sowie an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen platziert. Davon werden Fotos gemacht und gesammelt, die anschließend an die Bürgermeister weitergeleitet werden. Die Bürgermeister in Nordsachsen wollen die Bilder dann auf eine große Holztafel (mit dem Umriss von Nordsachsen) kleben und damit wahrscheinlich noch diese Woche nach Dresden fahren. In dieser Form wollen die Bürgermeister Nordsachsens ihre Unterstützung des Anliegens im sächsischen Landtag zeigen.

Notbetreuung: Anträge werden tagfertig bearbeitet

Es werden aktuell am Wochenende in der Stadtverwaltung keine Anträge auf Notbetreuung bearbeitet, „weil dies nicht erforderlich war, denn die alten Antragstellungen galten weiter“, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage erklärt. Neuanträge, die bis vergangenen Freitag, 12 Uhr, im Briefkasten oder dem Posteingang des Technischen Rathauses lagen, haben die Kolleginnen und Kollegen dort tagfertig bearbeitet. Auch jetzt bearbeiten sie tagfertig jene Anträge, die bis 12 Uhr eingegangen sind, mit der Entscheidung für den Folgetag.

Breitbandausbau kommt in Kyhna und Lissa an

Der Breitbandausbau in der Gemeinde Wiedemar ist in zwei weiteren Ortsteilen angekommen. In Kyhna und Lissa ist im März mit den Bauarbeiten begonnen worden. Im Ortsteil Zaasch ist der Ausbau aktuell noch in der Ausführung. In Wiesenena, Rabutz, Peterwitz und Zwochau sollen die Arbeiten nach aktuellem Stand in den kommenden Wochen beginnen.

